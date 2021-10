Il calendario folle dei Mondiali 2022 in Qatar: spoilerato in una circolare Uefa I calciatori che disputeranno i Mondiali Qatar 2022 saranno a disposizione dei rispettivi c.t. appena una settimana prima della Coppa del Mondo. Una circolare Uefa, inviata alle 55 federazioni europee, specifica che solo dal 14 novembre i calciatori saranno delle ‘nazionali’. Il Mondiale si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre.

A cura di Alessio Morra

La stagione 2022-2023 sarà unica per il calcio. I Mondiali si terranno d'autunno, si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Tutti i campionati inizieranno con qualche settimana d'anticipo rispetto al solito e anche il calendario della Champions League verrà modificato, si partirà il 6 settembre. Lo stop alla stagione dei club sarà di cinque o sei settimane. Secondo una circolare Uefa i calciatori delle Nazionali che disputeranno i Mondiali saranno a disposizione dei c.t. solamente una settimana prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Un problema per tutti i selezionatori che non avranno modo e tempo di testare i calciatori che passeranno in pochi giorni così dall'attività dei club al Mondiale.

Chi disputerà i Mondiali sarà a disposizione solo una settimana prima del via

In una circolare Uefa, che è stata inviata a tutte le 55 federazioni europee nel mese di luglio, è stata visionata dal quotidiano francese l'Equipe, è scritto che i calciatori che saranno convocati per i Mondiali 2022 saranno a disposizione delle rispettive nazionali per la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo dal 14 novembre e cioè appena sette giorni prima del via, che è fissato per il 21 novembre. Va da sé che non ci sarà il tempo per effettuare una preparazione specifica per il Mondiale né per organizzare un'amichevole per le Nazionali che voleranno in Qatar. Le ultime gare ufficiali per le squadre europee saranno quelle della Nations League, in programma come tradizione nel mese di settembre.

Il calendario della stagione 2022-2023

Non sono state ancora rese note le date della stagione prossima della Serie A, ma è probabile che si inizi attorno a Ferragosto, la Champions League invece prenderà il via il 6 settembre e si chiuderà il 10 giugno. Mentre i Mondiali del Qatar si disputeranno dal 21 novembre al 18 dicembre.