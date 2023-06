Il calendario della Premier League 2023-2024: il City inizia con il Burnley, e c’è Chelsea-Liverpool È stato reso noto il calendario della Premier League 2023-2024. Si parte venerdì 11 agosto con Burnley-Manchester City, il clou sarà Chelsea-Liverpool. Il campionato terminerà domenica 19 maggio.

La Premier League ha già reso noto il calendario della stagione 2023-2024, che vedrà il Manchester City difendere ancora una volta il titolo. Sarà proprio la squadra campione d'Europa ad aprire il campionato. Guardiola e i suoi scenderanno in campo venerdì 11 agosto, anche perché dovranno giocare la Supercoppa Europea pochi giorni dopo. Nella prima giornata spicca Chelsea-Liverpool, con sfida nella sfida tra Pochettino e Klopp.

Quello inglese è il campionato più bello del mondo. In campo ci sono quasi tutti i migliori al mondo, il livello è elevatissimo, ogni partita è dura. La concorrenza è spietata. In quest'ultimo campionato si è avuta la dimostrazione di questo. Chelsea fuori dalla top ten, Liverpool quinto e fuori dalla Champions, Tottenham fuori dalle coppe. Brighton sesto, Aston Villa settimo. Insomma per tutti è dura, anche se poi alla fine vince sempre il Manchester City, Guardiola ha vinto quattro degli ultimi cinque campionati.

Chelsea e Tottenham sono le uniche big ad avere cambiato l'allenatore. Pochettino è tornato in Premier e proverà a far risalire i Blues. Le neopromosse sono: lo Sheffield United, il Luton Town, squadra storica che mancava da anni in Premier League, e il Burnley, che ha già iniziato un mini ritiro pre-campionato.

1ª Giornata (11-12-13-14 agosto 2023)

11 agosto, ore 20: Burnley-Manchester City

12 agosto, ore 12:30: Arsenal-Nottingham Forest

ore 15: Bournemouth-West Ham

ore 15: Brighton-Luton

ore 15: Everton-Fulham

ore 15: Sheffield United-Crystal Palace

ore 17:30: Newcastle-Aston Villa

13 agosto, ore 14: Brentford-Tottenham

13 agosto, ore 14: Brentford-Tottenham

14 agosto ore 20: Manchester United-Wolverhampton

Naturalmente è stato reso noto l'intero calendario, ma l'attenzione degli appassionati di calcio inglese, oltre alla prima giornata, è sempre votata anche al Boxing Day, la grande tradizione laica delle feste natalizie. Il 26 dicembre si gioca sempre in Premier League. Queste sono le partite in programma quel giorno, con orari e date (perché qualche match sarà posticipato) ancora da stabilire.

I match del Boxing Day