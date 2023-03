Il Brighton di De Zerbi incanta la Premier: fa un gol da PlayStation, entra in porta con la palla Il terzo gol che il Brighton ha segnato contro il West Ham, firmato da Mitoma, è la rappresentazione del calcio fatto di possesso palla e verticalità di Roberto De Zerbi.

A cura di Vito Lamorte

Immagine di Tactics Journal.

Il Brighton di Roberto De Zerbi è la sorpresa della Premier League. I Seagulls occupano l'ottavo posto in classifica e stanno incantando gli osservatori inglesi a suon di prestazioni e risultati: l'ultimo match contro il West Ham è stato un vero e proprio saggio di quello che il tecnico bresciano chiede ai suoi ragazzi e al Falmer Stadium hanno applaudito dall'inizio alla fine i ragazzi in maglia biancoblù.

A sbloccare il match contro gli Hammers ci ha pensato Alexis Mac Allister su calcio di rigore e all'inizio della ripresa è arrivato il raddoppio di Joel Veltman. Il meglio, però, doveva ancora arrivare.

A firmare la rete più bella del turno del campionato inglese l'ha firmata Karou Mitoma, che ha chiuso un'azione corale bellissima che ha mandato in estasi tifosi e appassionati che guardavano il match.

È successo tutto in pochissimi secondi. Veltman va in verticale da Ferguson, che si appoggia a Solly March con un colpo di tacco sul suo taglio verso l’interno: la difesa del West Ham è schiacciata e ha perso tutti i riferimenti, ma il numero 7, sfruttando il movimento di Ferguson, fa finta di calciare verso la porta e portandosi il pallone sull'altro piede apre verso Groß. Il numero 13 in diagonale trova Mitoma sul secondo palo e il calciatore giapponese deve solo toccare in rete il pallone da zero metri.

La rete gol è nato da un pressione zonale, con i calciatori in biancoblù che sono stati velocissimi a creare un 5 contro 4 con Mitoma e March che correvano all'interno, mentre Gross si è sovrapposto a destra. Il giapponese è stato intelligente a spostarsi all'esterno e puntare la sua corsa verso il secondo palo, approfittando della difesa avversaria completamente schiacciata.

I difensori del West Ham sperano fino all'ultimo che l’assistente dell’arbitro possa chiamare il fuorigioco ma è una speranza vana, perché l'azione del Brighton fatta di possesso palla e verticalità ha mandato all'aria tutte le scalate e le coperture della difesa di Moyes.

Un'azione fantastica che è stata vista e rivista oltre la Manica e perché della proposta di gioco del Brighton si parla sempre di più, weekend dopo weekend.

Lo stesso Roberto De Zerbi dopo il match si è detto soddisfatto del lavoro della sua squadra: "Mi piace lavorare con questi giocatori perché hanno la mia stessa passione e vogliono sempre migliorare. Penso che possiamo raggiungere il nostro obiettivo perché siamo forti e facciamo sul serio. Se vedi la classifica, possiamo giocarcela. Non è giusto se parlo di un posto a cui dobbiamo ambire ma stiamo giocando molto bene e possiamo dire la nostra".

La crescita dei suoi calciatori (Mitoma, Caicedo, Groß e March solo per citarne alcuni) è evidente e il modo in cui giocano è sulla bocca di tutti in Inghilterra. Un bel riconoscimento per De Zerbi, che non vuole lasciare nulla al caso da qui a fine stagione.