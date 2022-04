Il Brighton a Londra è una sentenza, Romero sbaglia e il Tottenham di Conte perde al 90′ La corsa al quarto posto in Premier League si complica per il Tottenham, battuto 1-0 in casa dal Brighton. Romero al 90′ commette un errore e Troussard realizza un gran gol.

A cura di Alessio Morra

Brutto ko per il Tottenham. La squadra di Conte chiude una serie di quattro vittorie consecutive perdendo in casa con il Brighton, che mantiene la sua imbattibilità stagionale a Londra e mette nei guai gli Spurs, che ora vedono complicarsi il proprio percorso per la Champions League. Arsenal e Manchester United sono pronte ad approfittarne.

Pochi giorni fa il Tottenham aveva annunciato la positività al Covid di Conte, che fortunatamente è tornato negativo ed è andato in panchina. Ahi lui ha visto una squadra spenta, completamente diversa da quella delle ultime partite di Premier League. Il Brighton ha tenuto in mano il pallino del gioco a lungo e non ha concesso spazi agli Spurs, che non hanno avuto alcun tipo di contributo da Son, Kane, colpito duramente a una caviglia, e da Lucas Moura. Male pure Kulusevski. La partita sembrava incanalata sullo 0-0 quando al 90′ cambia tutto.

Il Tottenham chiede il fuorigioco su un pallone lungo lanciato a Welbeck, che è in posizione regolare. L'ex United avanza e prova a infilarsi, ma viene contrato, Romero inciampa sul pallone, commette una leggerezza pesantissima e concede spazio e pallone a Troussard che entra in area di rigore e con grande bravura salta un avversario e con un tiro bellissimo lascia fermo Lloris, 1-0. Poco dopo ha un'occasione d'oro Bergwijn che però se la divora. Finisce male per il Tottenham che ora spera in un passo falso dell'Arsenal impegnato a Southampton.

Leggi anche Kulusevski è un mostro al Tottenham, in Inghilterra non si capacitano che la Juve lo abbia buttato

Quando finisce la partita Conte si complimenta con Potter, il ‘Mago', e all'allenatore del Brighton dice: ‘Bravo'. Potter di sicuro ha realizzato un piccolo record. Domenica scorsa aveva vinto in casa dell'Arsenal e in questo campionato nelle partite giocate a Londra non ha mai perso: tre vittorie e tre pareggi.