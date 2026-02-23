Calcio
video suggerito
video suggerito

Il Bragantino taglia metà dello stipendio a Marques per un commento sessista sull’arbitro Daiane Muniz

Il difensore Gustavo Marques multato dal Bragantino con il taglio al 50% del suo stipendio dopo il commento sessista nei confronti dell’arbitro Daiane Muniz.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Bragantino è stato eliminato dalla coppa nazionale dopo aver perso 2-1 in casa contro il San Paolo nei quarti di finale. Il difensore Gustavo Marques ha segnato il gol per la squadra di proprietà della Red Bull ma dopo la partita si è reso protagonista di un episodio che ha fatto molto discutere. Il giocatore era frustrato per quanto avvenuto in campo e soprattutto si è lamentato per la direzione di gara lasciandosi andare a un commento sessista sull'arbitro Daiane Muniz.

Marquez ha criticato la Federazione per aver nominato una donna come arbitro della partita. "Prima di tutto, vorrei parlare dell'arbitraggio, perché non ha senso che giochiamo contro il San Paulo, il Palmeiras, il Corinthians e poi mettono una donna a dirigere una partita di questa portata", ha detto il difensore in un'intervista a TNT. Dichiarazioni che hanno fatto immediatamente scalpore e hanno portato il club a prendere una decisione netta: tagliare al 50% il suo stipendio. Una decisione forte del club.

Marquez guadagnerebbe circa 193,024 Euro annuali e dunque si tratterebbe di un taglio importante. Questa la nota del club: "Il Red Bull Bragantino informa che il difensore Gustavo Marques riceverà una multa pari al 50% del totale dei suoi emolumenti in conseguenza delle dichiarazioni sessiste pronunciate contro l'arbitra Daiane Muniz, dopo la partita contro il San Paulo – si legge -. Non sarà inoltre convocato per la gara contro l'Athletico-PR, in programma mercoledì". A questo punto poi il club aggiunge a chi sarà devoluta quella somma.

Leggi anche
Milan show a Bologna, 0-3 al Dall'Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina

"L'importo della multa sarà destinato all'ONG Rendar, che si occupa di donne in situazione di vulnerabilità nella regione di Bragança Paulista – scrive la società -. Il Red Bull Bragantino mantiene un dialogo con la stessa ONG e con altre istituzioni di Bragança Paulista affinché le misure sociali ed educative, già in atto nel corso dell'anno, vengano intensificate e divulgate all'interno del club e nella nostra società". Una decisione sicuramente forte e di grande impatto che mira a condannare qualsiasi tipo di commento sessista.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Il video del check VAR sul gol annullato in Atalanta-Napoli è surreale: solo 14 secondi
Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato: cosa ha visto l'arbitro
Ruben Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un colpo alla testa: frattura dell'osso alveolare, si opera
Napoli furibondo con Chiffi a Bergamo, Manna: "Imbarazzante. Non hanno rivisto al VAR il gol annullato"
D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni, il contratto e lo staff: come giocherà
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views