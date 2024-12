video suggerito

Il Bologna passa anche in casa del Torino: Dallinga e Pobega firmano il controsorpasso in classifica al Milan Il Bologna batte 2-0 il Torino in trasferta e controsorpassa il Milan in classifica: di Dallinga e Pobega i gol vittoria per i rossoblu di Italiano.

Il Bologna dà continuità al suo buon momento e nel match della 17ª giornata della Serie A 2024-2025 espugna il campo del Torino risorpassando in classifica il Milan al settimo posto. Un 2-0 griffato dalla prima gioia italiana del centravanti Thijs Dallinga e dall'ex Tommaso Pobega.

Il primo gol con la maglia rossoblu dell'attaccante olandese, arrivato appena un minuto dopo il suo ingresso in campo, si è infatti rivelato decisivo nello sbloccare un match che per gli emiliani sembrava stregato con il rigore parato in avvio da Milinkovic-Savic a Castro e con la traversa di Pobega che ha visto il pallone rimbalzare sulla linea di porta senza oltrepassarla completamente. La rete dell'ex Pobega, convalidata dopo un lungo consulto al VAR per valutare se la posizione di Dallinga, che si trovava sulla traiettoria del tiro del compagno di squadra, fosse regolare o meno, è invece quella che ha messo in ghiaccio il risultato e reso meno complicato il finale di gara per i suoi.

La squadra di Vincenzo Italiano dunque inanella la sesta vittoria nelle ultime otto di campionato (nelle altre due gare è arrivato un pareggio con la Juventus e una sconfitta in casa della Lazio) mostrando ancora una volta una grande solidità difensiva e un'elevata varietà di soluzioni offensive aggiungendo anche una nuova freccia alla propria faretra dato che il tanto atteso centravanti olandese, arrivato in estate per sostituire Zirkzee, sembra essersi finalmente sbloccato risultando decisivo.

Prosegue invece il pessimo rendimento casalingo per il Torino di Paolo Vanoli alla quarta sconfitta negli ultimi sette match di Serie A giocati tra le mura amiche che a fine partita, dopo non esser mai riuscito a portare alcun pericolo alla porta difesa da un Ravaglia in versione spettatore non pagante, ha dovuto fare i conti con i fischi di disapprovazione da parte dei suoi stessi tifosi.