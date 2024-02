Il Besiktas rescinde il contratto con Emirhan Delibas: ha creato un profilo su un’app d’incontri Il Besiktas ha risolto il contratto di Emirhan Delibas, dopo che i tifosi del club turco hanno scoperto l’iscrizione del calciatore a un’app di incontri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Una notizia molto particolare giunge dalla Turchia, dove il Besiktas ha ufficializzato la rescissione del contratto del giovane calciatore Emirhan Delibas. Il motivo? Delibas è stato aspramente criticato dai tifosi del club di Istanbul per aver attivato un profilo su una app d'incontri.

Il Besiktas ha pubblicato una nota per annunciare la separazione: "Ci siamo separati di comune accordo dal calciatore professionista Emirhan Delibas. Auguriamo a Emirhan Delibas il successo nella sua futura carriera". L'addio è stato rapido. I tifosi hanno scoperto che il giocatore aveva un abbonamento all'applicazione d'incontri e hanno visto alcune foto del calciatore condivise. La reazione sui social media è stata feroce e l'addio ratificato.

Il ventunenne centrocampista, che nei giorni scorsi aveva smentito tutto dicendo che qualcun altro aveva creato però non ci sta e a sua volta afferma: "Respingo le calunnie fatte da account falsi e vorrei affermare che la mia lealtà verso la mia squadra non può essere messa in discussione. Il Besiktaş è una responsabilità per me, il vostro amore e sostegno sono sempre stati la mia più grande motivazione".

Chi è Emirhan Delibas? Classe 2003, il primo gennaio scorso ha compiuto ventuno anni, il turco è un esterno destro d'attacco. Nel Besiktas è cresciuto, militando in tutte le formazioni delle squadre giovanili. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Goztepe, con cui ha giocato in prestito. In questa stagione ha disputato solo due partite tra campionato e coppa di Turchia. Ora l'interruzione del rapporto a causa di un'app d'incontri, che mai come in questo caso si può definire galeotta.