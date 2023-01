Il bel gesto di Filipovic spiazza tutti: fa annullare il rigore appena concesso alla sua squadra Bellissimo gesto di fairplay del calciatore Nikola Filipovic che nel match tra Peschiera e Alpo Club ha fatto annullare un rigore assegnato alla propria squadra confessando all’arbitro che la punizione era a favore degli avversari.

A cura di Michele Mazzeo

La sua squadra sta perdendo 1-0 in una partita d'alta classifica e a pochi minuti dalla fine l'arbitro gli fischia un rigore a favore dopo una concitata azione in area avversaria. Tantissimi calciatori, convinti o meno della decisione del direttore di gara, trovandosi in questa situazione avrebbero esultato per il penalty ottenuto e per la grande chance procurata per rimettere in parità il risultato. Tra questi non c'è però Nikola Filipovic, attaccante 32enne dell'Alpo Club 98 (squadra che milita nella Prima Categoria veneta), che, nell'ultimo match di campionato contro la capolista Peschiera, si è reso protagonista di un gesto di fairplay che raramente si vede su un campo da calcio.

In uno scontro di gioco in area di rigore tra lui e un difensore avversario entrambi sono finiti a terra, a quel punto l'arbitro senza alcuna esitazione fischia e indica il dischetto concedendo dunque il penalty all'Alpo Club che avrebbe dunque la ghiotta chance di pareggiare l'incontro e riportarsi così ad un solo punto di distacco in classifica dal Peschiera. La reazione del calciatore classe '90 (con un passato nelle giovanili dell'Hellas Verona) spiazza però tutti: Filipovic infatti si dirige dall'arbitro e confessa che nel contrasto aveva toccato il pallone con la mano. Dopo l'inaspettata confessione il direttore di gara, il veronese Manzini, torna sui suoi passi annullando il calcio di rigore per l'Alpo Club e assegnando quindi un calcio di punizione per la formazione avversaria che resistendo all'assalto finale degli avversari riesce a portare a casa l'importante vittoria.

Nonostante la sconfitta Nikola Filipovic non ha mostrato nessun rimpianto per quanto fatto in campo con il suo bellissimo gesto che ha inevitabilmente avuto grande risonanza. Lui in un'intervista rilasciata al quotidiano veronese L'Arena ha poi spiegato perché a suo avviso non ha fatto nulla di eclatante: "Lo sport ti insegna il rispetto dell'avversario e delle regole che gestiscono il gioco del calcio: perché cambiarle? Contro il Peschiera non ho fatto nulla di eclatante, sono stato solo determinato nella mia decisione e soddisfatto" ha infatti detto il calciatore che anche fuori dal campo ha quindi mostrato una sportività che, purtroppo, a tutti i livelli, è difficile vedere nel mondo del calcio.