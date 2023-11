Il Bayern pesca in Australia il suo nuovo acquisto: tifosi impressionati dalle sue giocate Il Bayern Monaco ha praticamente chiuso l’acquisto di Nestory Irankunda. Si tratta di un attaccante di 17 anni attualmente all’Adelaide United, in Australia, che ha già conquistato i tifosi. I video delle sue giocate sono impressionanti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo Musiala il Bayern Monaco si appresta ad accogliere un altro giovane fenomeno in squadra. I tedeschi diventano già protagonisti del calciomercato dopo aver praticamente chiuso l'acquisto di Nestory Irankunda. Si tratta di un attaccante con doppia nazionalità australiana e del Tanzania che a soli 17 anni ha già fatto impazzire i tifosi. I sostenitori bavaresi stanno guardando in queste ore i video delle sue giocate che hanno già completamente impressionato tutti. Ala destra dell'Adelaide United, il classe 2006 sta diventando un nuovo giocatore del Bayern per 3 milioni.

"Il Bayern si sta assicurando un grande talento" scrivono alcuni tifosi alla notizia del suo ingaggio con Bayern. Può giocare tranquillamente sia come esterno d'attacco a destra che a sinistra ma anche come falso nove. Cresciuto nell'Academy del club australiano ora Irankunda è diventato uno dei giocatori più interessanti del campionato australiano. Già un gol in prima squadra dopo 4 presenze in questa stagione. Dalle immagini che vengono mostrate nei vari filmati in rete si vede un giocatore con un destro impressionante e un'elasticità fisica a dir poco perfetta.

La stella emergente del calcio australiano ha completamente stupito tutti il mese scorso quando con l'Adelaide United, dopo un calcio di punizione perfetto, ha contribuito alla netta vittoria della sua squadra per 6-0 contro i Reds del Melbourne City al Coopers Stadium. "Penso che abbia davvero buone possibilità di diventare un giocatore eccezionale", ha detto di Irankunda il compagno di squadra dell'Adelaide United e centrocampista inglese Ryan Tunnicliffe. “Ha tutto l'atletismo di cui hai bisogno per essere un top player" ha proseguito ancora.

Precisione sui calci di punizione, capacità di cercarsi lo spazio, di trovare la porta, posizionamento e precisione di calcio sono tra le specialità di questo ragazzo che arriverà al Bayern Monaco a partire dal 2024. In estate Irankunda era stato notato anche da due squadre italiane. Si era infatti parlato di un forte interessamento del Verona e del ds Sogliano nei confronti del giocatore con il Genoa sullo sfondo. Alla fine il giocatore è rimasto in Australia in attesa di una chiamata più importante come quella del Bayern che sembra essersi assicurato un vero fenomeno dall'esultanza come Oba Oba Martins.