video suggerito

Il Bayern pareggia col Celtic e vola agli ottavi: passa il Benfica dopo la folle partita col Monaco Il Bayern Monaco non fallisce l’appuntamento con gli ottavi di Champions League. I bavaresi staccano il pass insieme al Benfica che ha chiuso 3-3 una partita folle contro il Monaco. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bayern Monaco non fallisce l'appuntamento con gli ottavi di Champions League. I bavaresi pareggiano 1-1 in casa contro il Celtic che fino all'ultimo secondo di recupero hanno provato ad agguantare il raddoppio dopo essere passati in vantaggio in Germania. Kuhn illude gli scozzesi poi Davies in pieno extra-time chiude il discorso qualificazione dopo il 2-1 maturato in Scozia. Sorride anche il Benfica che soffre ma batte un mai domo Monaco che riesce a giocarsela fino alla fine chiudendo la sfida sul punteggio di 3-3.

Il successo per 1-0 dei portoghesi all'andata è stato decisivo per staccare il pass agli ottavi dei lusitani lasciando tanto rammarico al club del Principato che esce a testa altissima. A passare in vantaggio per primi sono stati i padroni di casa grazie al gol di Akturkoglu, poi il pareggio ospite firmato Minamino prima del raddoppio di Ben Seghir. Il Monaco pregusta gli ottavi ma nella ripresa i padroni di casa fanno 2-2 col rigore di Pavlidis. I costieri sono arrembanti e fanno 2-3 con Ilenikhena prima del pari definitivo di Kocku.

L'esultanza del Benfica.

Adesso appuntamento con gli ottavi per il Bayern di Kompany che è una delle squadre più temute in questa Champions League nonostante abbia faticato più del dovuto contro il Celtic. Sulla strada dei bavaresi però gli ottavi non presentano un conto così morbido. Il Bayern infatti, come prevede il tabellone, in attesa del sorteggio, dovrà affrontare una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, di certo non due squadre abbordabili che sicuramente daranno vita a una sfida molto interessante contro Kane e compagni.

Leggi anche Perché il Bayern non può indossare la maglia rossa in Champions League: è vietato dalla UEFA

Liverpool o Barcellona sul cammino del Benfica

Dall'altra parte invece il Benfica, che a gennaio ha comprato anche il Gallo Belotti il quale ha rinforzato l'attacco dei portoghesi, ha sulla sua strada una partita agli ottavi non proprio facilissima contro una tra Liverpool e Barcellona. Le due squadre che hanno maggiormente inciso in questa Champions League e che si sono piazzate al primo e al secondo posto in classifica. Una sfida che sicuramente sarà molto aperta e farà divertire il pubblico presente allo stadio.