Il Bayern cambia strategia e punta Kompany come allenatore: è reduce dalla retrocessione col Burnley Vincent Kompany potrebbe diventare a sorpresa il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Per il club bavarese sarebbe l’inizio di un nuovo progetto abbandonando l’idea di un tecnico big. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Vincent Kompany come nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha messo in lista anche l'ex difensore del Manchester City che ha chiuso la stagione con l'amara retrocessione in Championship del suo Burnley. I tedeschi però hanno visto in lui il profilo giusto per avviare un nuovo percorso di crescita di squadra, totalmente rivoluzionario rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Non più allenatori big ma giovani di prospettiva capaci di dare anche idee nuove dal punto di vista del gioco capaci di reggere la pressione di un club così blasonato. Un po' come già accaduto con Naglesmann che poi ha rifiutato il ritorno restando Ct della Germania.

È questo per sommi capi il progetto strategico del Bayern che a dire il vero fin da subito aveva puntato Xabi Alonso per sostituire Tuchel prima di ritrovarsi a dover fare i conti con il rifiuto dell'allenatore del Leverkusen. Rangnick era sembrata così più una soluzione tampone a questa sfilza di rifiuti alla prestigiosa panchina del Bayern che improvvisamente si è ritrovata senza un condottiero a cui dover affidare le sorti della squadra a partire dalla prossima stagione. Ora il nome di Kompany che rappresenterebbe l'inizio di un nuovo progetto.

Kompany durante la sua esperienza al Burnley.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, Kompany pare abbia già ricevuto una chiamata diretta dalla dirigenza del Bayern per essere informato sulla sua situazione. Kompany è aperto alla trattativa, che è ancora in fase iniziale, ma l'interesse è confermato: l'allenatore è in lista. Kompany nella sua carriera ha avuto due esperienza da allenatore. La prima sulla panchina dell'Anderlecht nel 2020 e poi proprio al Burnley nel 2022 riportando la squadra in Premier prima della nuova retrocessione di quest'anno.

Kompany al Burnley preferisce il 4-2-3-1, con il quale il Bayern ha ottenuto numerosi successi in passato. Al momento dunque il Bayern si sta ora concentrando su un piccolo gruppo di candidati di allenatori dalla Premier League. Dopo il no del Crystal Palace a liberare Glasner, ci sono altri nomi sulla lista, ma Kompany pare avere effettivamente una chance di diventare il nuovo allenatore. Kompany inoltre conosce già la Bundesliga avendo giocato in Germania tra il 2006 e il 2008.