Il Barcellona mette in vendita i resti del Camp Nou: fino a 400 euro per un ciuffo d’erba Il Barcellona ha messo in vendita parti del Camp Nou in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione. Online e tramite lo store ufficiale si posso acquistare ciuffi d’erba del mitico rettangolo verde dei catalani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Barcellona è nel pieno di una fase di totale rinnovamento. Il club catalano sta cercando di sistemare la situazione economica del club dopo l'arrivo del presidente Laporta e nel frattempo si concentra a ricostruire nel vero senso della parola. Da questa stagione infatti la squadra allenata da Xavi giocherà le partite casalinghe allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione dello "Spotify Camp Nou". Un progetto da 1,5 miliardi di euro, necessario per rifare il look allo storico impianto che, a partire dal 24 settembre 1957, è sempre stato il teatro delle gare casalinghe e dei successi della squadra catalana.

L'immagine delle ruspe che demoliscono parti dello stadio e il terreno di gioco, ora totalmente ridotto in sabbia, in un certo senso intristisce i tifosi che comunque sono ora ansiosi di vedere il volto nuovo dello stadio di casa dei blaugrana. Nell'attesa però, per "regalare" ai tifosi un cimelio dello storico impianto dei catalani, il club ha pensato bene di mettere in vendita parti dello stadio, precisamente i ciuffi d'erba che si differenziano per costo a seconda della struttura e del packaging scelto per acquistare quel prezioso ricordo che racchiude di fatto un quadrato d'erba del vecchio Camp Nou. I prezzi oscillano e sono presenti sul sito ufficiale del Barcellona.

Il club ha così allestito uno spazio sia online che direttamente attraverso uno stand presente ancora in una parte dello stadio Camp Nou non soggetta a lavori, dove è possibile acquistare pezzi d'erba dell'ultima partita su cui il Barcellona ha giocato al Camp Nou. Si tratta di autentiche confezioni che si differenziano l'una dall'altra. Souvenir che oscillano tra 20 e 420 euro. Le opzioni del negozio vanno invece da 20 euro a 50 euro. Il pezzo d'erba inserito nel rettangolo verde del Camp Nou in scala ridotta è quello che sta avendo più successo. Sul sito del club, è già tutto esaurito. L'erba è originale, come dimostrato dalla firma di un notaio. Sul sito del club – anche se esaurito – è stato proposto anche un esemplare in rettangolo di metacrilato a 80 euro e con cornice a 420. Per quest'ultima opzione c'è ancora stock disponibile allo stadio.

Il Barcellona però non è stato l'unica squadra a mettere in atto un'operazione del genere dopo la demolizione del vecchio stadio. In Spagna infatti negli anni scorsi è successa la stessa cosa già l'Athletic Bilbao e l'Atletico Madrid. I baschi misero in vendita i souvenir del vecchio San Mamés, anche in scatole di metacrilato per circa 40 euro. I colchoneros, quelli del Vicente Calderón. I prezzi, a seconda delle dimensioni, variavano tra i 10 e i 95 euro. I lavori di ristrutturazione del Camp Nou saranno completati tra poco più di un anno. Lo stadio sarà infatti consegnato entro novembre 2024. Attualmente in cantiere lavorano circa 800 persone di cui 250 solo nello scheletro della struttura. Un'opera ingente per un impianto, quello del Barcellona, che si prepara a vestire il suo abito migliore per ospitare ancora le notti di gloria del Barcellona.