Il bambino e il portiere insieme dopo l’abbraccio che ha commosso tutti: “Ma che non si ripeta” Il bambino che ha fatto invasione di campo e ha abbracciato il portiere sconsolato a terra dopo il gol subito oggi è stato ospite al centro sportivo del Defensa y Justicia.

A cura di Vito Lamorte

Defensa y Justicia ha perso lo scorso fine settimana 1-0 contro il Boca Juniors per un gol segnato da Luis Vázquez nei minuti finali e terminata la partita il portiere Ezequiel Unsain si è inginocchiato a terra per la delusione della rete subita all'ultimo. Pochi istanti dopo si è avvicinato un bambino e in maniera assolutamente genuina ha abbracciato il calciatore che aveva le mani tra i capelli per quanto appena accaduto.

Una scena che ha fatto il giro del mondo per la genuinità e la bellezza del gesto che questo bambino ha fatto, probabilmente, in maniera inconsapevole di quello che potesse scatenare ma con il solo spirito di voler consolare il suo portiere. Oggi Unsain ha ricevuto il ragazzino presso le strutture del club e gli ha regalato la sua maglia.

Il club aveva scritto un messaggio subito dopo la partita: "Amici di Twitter, aiutateci a trovare questo ragazzo che ci ha commosso tutti con questo abbraccio che ha dato a Ezequiel Unsain". E questo martedì è stato ricevuto al ritiro della squadra di Florencio Varela, passando un po' di tempo con Hunsain e con il resto della squadra. Il tutto è stato immortalato dai social del DyJ, che hanno voluto testimoniare l'incontro dopo che erano stati loro a chiedere di rintracciare il piccolo Tiziano.

Dopo i tantissimi episodi di violenza che hanno visto l'Argentina al centro di un grande dibattito internazionale, ecco che un abbraccio ha messo in secondo piano tutto e ha fatto vedere il calcio argentino sotto un altro punto di vista.

Questo il messaggio apparso sull'account ufficiale del Defensa y Justicia su Twitter: “Oggi Ezequiel ha ricevuto Tiziano, che domenica gli ha dato un abbraccio sentito che ha fatto il giro del mondo. Nonostante il gesto sia apprezzato, bisogna chiarire che solo le persone autorizzate possono entrare in campo, e che la sua invasione può portare sanzioni all'ente".