Igli Tare ricorda come fece grande la Lazio: "Ho trasformato 50 ragazzini in professionisti" Igli Tare ripercorre i suoi anni da direttore tecnico alla Lazio, club in cui è stato dirigente per 14 anni: "Orgoglioso di tutto, ho raggiunto gli obiettivi in modo sostenibile ed economicamente valido. Amo il calcio, far crescere giocatori, squadre e club"

A cura di Alessio Pediglieri

Igli Tare oggi è un uomo libero, senza un contratto ma ancora immerso nel calcio. A tal punto che prospetta un possibile ritorno in qualche grande campionato europeo. Senza dimenticare il suo trascorso da dirigente nella Lazio dove ha contribuito a rendere il club una realtà solida: "L'ho lasciata all'apice, seconda e in Champions. Sono orgoglioso di quanto ho fatto".

Un orgoglio che l'ex giocatore rivive in pieno, senza alcun rimorso o rimpianto: tutto ciò che ha fatto in Capitale per i colori biancazzurri è stato frutto di una meticolosa organizzazione interna e una programmazione a lungo termine. Poi l'addio, che per molti è sembrato figlio di dissapori col presidente Lotito ma che lo stesso Tare smentisce categoricamente: "Già da oltre una stagione avevo comunicato internamente che avrei lasciato il mio incarico. Avevo il contratto in scadenza, avevo bisogno di una pausa rigenerante".

Così, il saluto senza più rivestire ad oggi alcun altro ruolo. Ma Tare è rimasto intriso di calcio comunque, seguendo campionati, partite, giocatori. Una "sana malattia" che lo ha accompagnato in questi mesi e che lo ha spinto a ritrovare la voglia di rimettersi in gioco: "Da qualche mese ho ricominciato a viaggiare molto e a guardare il calcio in tutta Europa. Naturalmente nei grandi campionati, ma anche in Grecia o Turchia… Amo il calcio, far crescere giocatori, squadre e club. Se il progetto è giusto, sono fortemente motivato a lavorare ovunque".

Un progetto giusto come lo è stato la Lazio in cui Tare ha costruito solide basi che persistono anche oggi: "Quando ho iniziato, le cose sembravano completamente diverse, sia atleticamente che finanziariamente. Ma ho raggiunto gli obiettivi in modo sostenibile ed economicamente valido. Acquisire giocatori a prezzi relativamente bassi per poi rivenderli dopo un po’ a prezzi decisamente più alti è stata la grande forza trainante e la base del nostro continuo sviluppo alla Lazio nel corso degli anni".

Un "segreto" di cui Tare va enormemente orgoglioso e di cui si prende il pieno merito: "Durante la mia permanenza alla Lazio, 49 giocatori in totale hanno fatto il salto dalle giovanili a quelle professionistiche" ha spiegato a Kicker. "Non tutti sono arrivati in modo permanente, alcuni di loro sono passati nel 2° o 3° campionato nazionale, ma è stato un buon lavoro giovanile nel club. E questo è una merce di scambio inestimabile".