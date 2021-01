Il PSG ha battuto 2-1 il Marsiglia nella finale di Supercoppa francese. Un successo importante per il club parigino e soprattutto il primo trofeo di Mauricio Pochettino nella sua nuova esperienza sulla panchina del club di Al-Khelaifi. Una vittoria arrivata grazie al gol decisivo di Mauro Icardi che torna finalmente a fare la differenza dopo un periodo in cui con Tuchel non riusciva più a trovare spazio. Nella notte in cui aveva la possibilità di dimostrare a tutti che l'attaccante argentino aveva ancora molto da dire, l'ex Inter ha aperto le marcature, ha colpito una traversa nel recupero del primo tempo prima di procurarsi il fallo da rigore che ha portato al gol di Neymar su rigore all'85'.

Il successo in Supercoppa è stato festeggiato al meglio dalla squadra sui social, anche dallo stesso Icardi che in un post su Instagram si è mostrato felice con in mano la coppa in uno scatto accompagnato da una didascalia molto significativa che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso dell'Inter: "Las finales se ganan" ("Le finali si vincono"). A tutti è sembrato infatti un riferimento, o meglio, una provocazione nei confronti di Conte e dell'Inter dopo la finale di Europa League persa dai nerazzurri in estate contro il Siviglia.

La frase di Icardi sui social dopo il successo in Supercoppa del PSG

Icardi è tornato si direbbe in questi casi. L'attaccante argentino, con la maglia del PSG, aveva già segnato nell'ultima gara di campionato contro il Brest lo scorso 9 gennaio, realizzando anche un assist. Sembrava quindi alle spalle il problema agli adduttori che l'aveva fermato per diverso tempo e che aveva poi consentito a Kean di prendere il volo rubando la titolarità all'argentino. Pochettino ha voluto sfruttare il suo entusiasmo sfruttando il momento positivo del giocatore facendolo giocare in Supercoppa e Maurito ha ricambiato con un gol e una prestazione da top player.

A fine partita però, forse il troppo entusiasmo, l'ha portato a pubblicare su Instagram una sua foto sorridente con tanto di didascalia: "Le finali si vincono". Parole che sui social sono state lette come un riferimento all'Inter dopo il ko contro il Siviglia lo scorso mese di agosto in Europa League. Sta di fatto che Icardi sembra essere tornato con 2 gol nelle ultime 2 partite e vuole riprendersi quel posto nell'11 titolare di Pochettino.

Icardi si è riscattato anche con i media francesi che avevano criticato molto lo stile di vita esibizionista sui social del giocatore. Le scampagnate a cavallo e le grigliate in famiglia, avevano fatto storcere il naso agli addetti ai lavori, e forse anche a Tuchel, che prima del suo addio l'aveva ormai messo ai margini della rosa dei parigini. Ora il ritorno in campo con tanto di gol in soli cinque giorni per riprendersi il PSG. Ma a quanto pare l'Inter resta sempre nei suoi pensieri. Nel bene e nel male.