Icardi posta una foto con Wanda su Instagram, interviene Neymar: “Ma seriamente?”

A cura di Paolo Fiorenza

Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara sono una delle coppie più glamour del panorama calcistico: nel passaggio da Milano a Parigi le consuetudini dell'attaccante del PSG e della showgirl argentina non sono cambiate, con presenze abituali alle sfilate di moda. Del resto il tempo libero i questi giorni non manca all'ex capitano dell'Inter, visto che ancora una volta è stato escluso dall'elenco dei convocati della Nazionale argentina, con la quale il rapporto non è mai stato facile: l'ultima chiamata risale infatti al 2018.

Così, mentre i suoi compagni Messi, Di Maria e Paredes sono volati in Sudamerica per disputare i match di qualificazioni mondiali, Icardi si è recato con la sua signora ad assistere un paio di giorni fa alla sfilata di Louis Vuitton, nell'ambito della settimana della moda di Parigi. L'evento si è svolto nell'iconico Museo del Louvre e Maurito si è presentato con un abbigliamento all'altezza dell'appuntamento – almeno nelle sue intenzioni – immortalandosi assieme al suo immancabile basco e a Wanda in un post su Instagram che ha fatto il pieno di ‘like'.

Innumerevoli anche i commenti, tra i quali è spiccato quello di Neymar. Il brasiliano ha preso in giro il compagno di squadra, ritenendo la scelta del look non esattamente azzeccata: "Eri conciato così? Seriamente?". A sua volta l'argentino ha risposto con diverse emoji ed il dibattito si è ben presto allargato a migliaia di altri followers. Al di là dei gusti opinabili di Icardi in fatto di moda, quello che si può dire è che il buon umore non manca nello spogliatoio del PSG, a dispetto dell'ultima inattesa sconfitta in casa del Rennes.