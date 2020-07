Zlatan Ibrahimovic non cambierà mai e probabilmente questo suo modo di essere è stata a sua forza oltre a portargli tanti riconoscimenti e attestati di stima in tutto il mondo. Il forte attaccante svedese è stato premiato dal Milan per le sue 100 presenze con la maglia rossonera e queste sono le sue dichiarazioni: "Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite. Un saluto, ciao". Il numero 21 della squadra di Stefano Pioli ha ricevuto un omaggio dal dirigente Paolo Maldini e il momento è stato immortalato dai canali social e Zlatan non è riuscito a fare a meno di mostrare il suo impercettibile e poco esposto ego: "Grazie ragazzi, è tutto merito vostro… Non ho concorrenza (ride, ndr)". La battuta di Ibrahimovic ha provocato le risate da parte di tutto il gruppo rossonero e si può dire, senza timore di smentita, che l'apporto dello svedese dal suo ritorno a Milano è stato quello del vero leader, intorno al quale è cresciuta una squadra intera.

Lo svedese è tra i giocatori più importanti nella rosa rossonera con le sue cinque marcature e 3 assist e, nonostante non trovi la rete dalla gara interna con la Juventus, Ibra è sempre fondamentale per la squadra: nell'ultima partita con il Parma Zlatan è rimasto a secco di gol ma si è dimostrato incisivo anche nell'economia della partita con recuperi palla e passaggi ed è stato il giocatore che ha portato a termine più recuperi palla (14) e che ha tentato più tiri (9). Numeri che fanno capire più di ogni altra cosa come Ibrahimovic si sia calato perfettamente nell'ambiente e sia stato in grado di risollevarlo con le sue qualità tecniche e di leadership dopo un inizio da brivido.