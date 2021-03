Undici scudetti. Quando Zlatan Ibrahimovic elenca il numero dei titoli nazionali vinti in carriera i conti non tornano.C'è qualcosa di strano. È come se ne avesse perso qualcuno per strada. O lo avesse dimenticato… nel suo caso, invece, non s'è trattata di una imperdonabile dimenticanza ma una scelta ben precisa. Come per il gol menzionato dal Primo Violino che, nel fargli i complimenti ricorda la rete pazzesca segnata contro il NAC Breda, anche in questo caso serve fare mente locale e sfoglia a ritroso le pagine degli Almanacchi arrivando fino alla stagione 2004/2005.

Sul palco del Festival di Sanremo l'attaccante svedese sta pronunciando il monologo nel quale, a corredo del discorso motivazionale insito nel testo, snocciola anche alcuni dati statistici che lo riguardano direttamente. Però, qualcosa non va… Nel complesso i campionati conquistati sembrano di meno rispetto alla realtà delle cifre. "Ho vinto 11 scudetti", afferma la punta.

Ma non ne aveva messi in bacheca 12? Sì ma dal conto totale ha sottratto quello dell'annata 2004-2005 vinto a Torino con la Juventus e poi cancellato dalla sentenza di Calciopoli. In seguito alla sentenza della Commissione di Appello Federaleche arrivò a sancire le pende a margine dello scandalo del calcio italiano del 2006, quel titolo vinto dalla Juventus nel campionato 2004-2005 venne revocato e non fu più assegnato.

Quali sono gli scudetti vinti da Ibra in carriera? Due in Olanda con l'Ajax. Quattro in Italia (3 all'Inter, 1 al Milan), uno in Spagna con il Barcellona e quattro in Francia con il Paris Saint-Germain. Manca quello con la Juventus…