Zlatan Ibrahimovic è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo. L'attaccante del Milan, ospite fisso sul palco del Teatro Ariston, non ha avuto bisogno di particolari suggerimenti né di recitare un ruolo. Ha semplicemente interpretato se stesso nel migliore dei modi occupando il centro della scena. Lo ha fatto con le battute al vetriolo e con quel discorso motivazionale a corredo del monologo pronunciato nella serata finale della kermesse canora. Lo svedese ha ricordato i successi ottenuti in carriera, a livello di club e personali, i momenti più esaltanti e le sconfitte lanciando un messaggio molto chiaro: il fallimento è una parte del successo. Ospite di Fabio Fazio, invece, s'è sciolto in un tono meno istituzionale, più confidenziale raccontando qualche aneddoto che risale ad anni addietro, nel corso della precedente esperienza al Milan.

Uno in particolare, il rapporto con Gennaro Gattuso. Sicuramente speciale, considerata la stima che nutre nei suoi confronti, al punto da ammettere che semmai dovesse andare in guerra non avrebbe alcun dubbio a volere accanto a sé uno come ‘ringhio'. Nel collegamento in diretta Ibra ha rivelato anche cosa si sono detti di recente.

L’ho chiamato e gli ho detto ‘devi mandare un messaggio a mio figlio, perché è il suo compleanno e tu sei il suo giocatore preferito, e se non lo mandi vengo a Napoli e te li faccio fare in diretta'. Me lo ha mandato.

La grinta e la mentalità da calciatore e da allenatore resta tra i maggiori pregi di Gattuso. Ibra glieli riconosce ma come abbiamo fatto a convivere all'interno dello spogliatoio del Milan è in un episodio che lo stesso Zlatan concede al pubblico nel colloquio con Fazio.