Utile, prezioso, funzionale: questo e altro si dice di giocatori come Alexis Saelemaekers, esterno d'attacco del Milan che è uno dei pretoriani di Stefano Pioli: 40 le presenze quest'anno del quasi 22enne belga, che i rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo dall'Anderlecht l'estate scorsa.

Intervistato da ‘Eleven Sports Belgium', Saelemaekers dà un consiglio di mercato al suo Milan: "Sambi Lokonga è il mio fratello nel calcio, sa tutto di me e io so tutto di lui. Gli ho detto di venire al Milan, è una sua decisione". Classe '99 come lui, Lokonga è un centrocampista dell'Anderlecht, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili, ed è titolare nell'Under 21 dei Diavoli Rossi.

Nella chiacchierata con la stampa del suo Paese, Saelemaekers racconta poi il rapporto che lo lega con Romelu Lukaku, uomo simbolo dei ‘cugini' dell'Inter: "In un certo senso è il mio peggior nemico. Ma allo stesso tempo è uno dei miei migliori amici a Milano. Non possiamo uscire insieme perchè a Milano il calcio è come una religione. Se i tifosi dovessero vederci insieme, si arrabbierebbero. Lukaku è una bella persona e un grande giocatore".

Nel campionato italiano, il giovane esterno belga ha avuto modo di incrociare i tacchetti con Cristiano Ronaldo, del quale svela estasiato un aneddoto: "Nella mia seconda o terza partita nel Milan, mi ha abbracciato. È uno degli idoli con cui sono cresciuto. Non mi conosceva, ma ha saputo del mio trasferimento al Milan e si è congratulato con me. Non penseresti mai che un giocatore del genere possa essere così umile, è incredibile".