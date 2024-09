I tifosi dell’Al Nassr cantano “Pioli is on fire”: il tecnico li ripaga con gli applausi e la vittoria

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Stefano Pioli sempre più "on fire" in Arabia: l'ex tecnico del Milan approdato nel campionato saudita da qualche settimana alla guida dell'Al Nassr è diventato ben presto il beniamino dei tifosi di casa che si stanno godendo un allenatore di assoluto livello, che sta ridando forma ai sogni di una squadra che vuole trionfare. Nel pre gara contro l'Al Wehda, lo stadio si è trasformato in una discoteca a cielo aperto, intonando il famoso ritornello all'allenatore che ha risposto nel migliore dei modi: applaudendo il pubblico prima, regalando una vittoria senza ombre poi.

Pioli is on fire: lo stadio dell'Al Nassr diventa una discoteca a cielo aperto

Stefano Pioli in Arabia gode di una fama e di una notorietà che lo precedono da tempo. Merito di quanto ottimo fatto con il Milan negli ultimi anni con cui si è fregiato anche di uno scudetto. Ma non solo le gesta sportive sono giunte in Medio Oriente perché anche il tormentone che ha accompagnato le giornate di festa di Pioli ha fatto breccia tra i tifosi dell'Al Nassr. A tal punto che nel pregara contro l'Al Wheda dagli altoparlanti sono partite le noti del refrain della canzone di Bob Sinclair, su cui gli spettatori si sono divertiti a gridare all'unisono "Pioli…is on fire".

La risposta di Pioli: applausi e poi la vittoria dell'Al Nassr

Stefano Pioli si è mostrato divertito dal simpatico siparietto pre partita che ha allietato il riscaldamento dei suoi giocatori. Il tecnico, ad un certo punto, in mezzo allo stadio che cantava il ritornello-tormentone non è rimasto impassibile, ringraziando i propri tifosi: mani al cielo e gesti di ringraziamento e di saluto per il tanto calore dimostrato. Poi, il regalo più bello e sicuramente più apprezzato, la vittoria per 2-0 grazie ai gol di Angelo nel primo tempo e del solito Cr7 (su rigore) nella ripresa. Tre punti con cui l'Al Nassr resta in campionato in scia della capolista Al Hilal.