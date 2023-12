I tifosi del Siviglia insultano la squadra in aeroporto dopo l’eliminazione: volano parole pesanti Dopo l’eliminazione da tutte le coppe europee un gruppo di sostenitori del Siviglia ha atteso la squadra all’aeroporto in un clima di grande tensione: “Fate schifo, figli di p*****a”

Per la prima volta dal 2008 il Siviglia è fuori da tutte le competizioni europee. La squadra che aveva incantato tutti vincendo per cinque volte l'Europa League in nove anni si ritrova lontana da tutto a dicembre dopo essere finita all'ultimo posto del suo girone di Champions League, alle spalle di Arsenal, PSV e Lens.

Una notizia clamorosa per tutti gli appassionati di calcio che negli ultimi anni avevano assistito alle grandi imprese degli andalusi: se fossero capitati in Europa League allora la coppa sarebbe stata loro, una narrativa costruita grazie ai grandi successi che gli hanno permesso di riscrivere tutti i record. Ma i tifosi questa volta non hanno preso benissimo il passo falso del Siviglia che al ritorno in città dopo la trasferta in Francia sono stati accolti da un clima tesissimo.

I giocatori si stavano dirigendo verso il pullman della squadra per fare ritorno al centro sportivo prima di rientrare nelle rispettive abitazioni, ma alcuni sostenitori li hanno aspettati all'uscita per manifestare tutta la delusione per il risultato negativo. I tifosi hanno apostrofato con parole pesanti sia i dirigenti che i membri della rosa, non risparmiando gli insulti. "Fate schifo", "Ramos figlio di p*****a" e parole ben peggiori hanno atteso il Siviglia, con i giocatori che a testa bassa sono passati davanti ai tifosi in protesta per poi scomparire. Anche il presidente è stato preso di mira: "Castro, sei morto. Stai distruggendo il Siviglia".

L'atmosfera all'uscita dall'aeroporto era infuocata e forse nessuno si aspettava un bentornato così brutale. Gli spagnoli hanno vissuto una delle peggior campagne in Champions League della propria storia, chiudendo il girone all'ultimo posto con appena due punti conquistati e quattro sconfitte consecutive nelle ultime uscite: un ruolino di marcia mai visto in Europa che ha condannato il Siviglia chiudendogli tutte le porte del calcio europeo con largo anticipo.