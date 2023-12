I tifosi del Lorient protestano contro il club con 400 kg di pesce avariato: “È marcio come voi” La squadra francese è penultima in classifica e versa in una situazione disastrosa, così io tifosi hanno dato vita a una singolare protesta: davanti al centro sportivo sono stati depositati 400 kg di pesce marcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione del Lorent è disperata e i tifosi hanno deciso di farsi sentire con una protesta che non potrà essere dimenticata facilmente. Il club francese sta vivendo una stagione complicatissima, con appena 12 punti arrivate nelle 17 partite giocate fin qui: la squadra è al penultimo posto in classifica e fatica a vedere la luce alla fine del tunnel.

Per questo motivo un nutrito gruppo di ultras ha preso la decisione di presentarsi alle porte del centro sportivo del club con un regalo poco gradito. In segno di protesta hanno scaricato 400 kg di pesce avariato: il merluzzo è da sempre il simbolo del Lorient e giocando sulla simbologia i tifosi hanno scelto di rappresentare così la situazione in cui riversa la squadra.

Tutto è stato accompagnato da un cartello breve ma eloquente che sintetizza perfettamente il sentimento popolare: "Bello marcio. Come voi". La singolare protesta è stata spiegata dal gruppo di ultras, chiamato "Merlus Ultras 1995", attraverso il loro sito ufficiale in cui sono state diffuse anche le foto dell'ultima notte.

"Dopo la nuova vergognosa sconfitta (e il termine è carino) della nostra squadra davanti al cancello verranno posti 400 chili di pesce", avevano anticipato gli ultras prima di mettere a segno il particolare gesto. La protesta ha dei destinatari ben precisi: "Lasciamo che le persone che non sono preoccupate dalla situazione e che non rispettano l'istituzione dell'FC Lorient si allontanino molto dal nostro club!".

Il messaggio è riferito ad alcuni membri della società che secondo questa parte della tifoseria non hanno a cuore le sorti del club e non lo aiutano ad attraversare un momento così difficile. Il Lorient è a -4 dalla zona salvezza e alla ripresa dopo la sosta natalizia sarà atteso dai 32esimi di Coppa di Francia in trasferta contro il Sochaux.