I terrificanti container dove dormiranno i tifosi ai Mondiali in Qatar (per 200 euro a notte) Sono stati allestiti i villaggi per i tifosi che voleranno in Qatar per seguire i Mondiali 2022. In 30mila container alloggeranno 60mila tifosi. Le stanze sono piccole, spartane e hanno un costo elevato.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali di calcio sono sempre più vicini. Il 20 novembre si disputerà la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Alcuni selezionatori stanno sciogliendo gli ultimi dubbi e stanno provando a capire quali sono i calciatori su cui puntare, mentre altri stanno rendendo già noti i convocati per la Coppa del Mondo. Ma è soprattutto il Qatar a prepararsi per l'evento sportivo più importante del 2022. Migliaia di persone voleranno in Qatar. Oltre ai calciatori, ci saranno tanti i giornalisti e soprattutto tantissimi tifosi. Si attendono almeno un milione di persone nel Golfo Persico. Tutti loro dovranno rispettare le leggi locali, e una buona parte di loro dormirà in un enorme villaggio dedicato a loro, villaggio che è davvero fortemente essenziale. La maggior parte di coloro che voleranno in Qatar dormiranno in delle stanze che sembra siano state create all'interno di container, anche se almeno esternamente sono più colorati. E per dormire in quei container dovranno pagare 200 euro a notte.

Il villaggio dedicato ai tifosi per il Mondiale del Qatar è stato svelato e guardando le immagini pubblicate sul sito ufficiale della Coppa del Mondo, nella sezione dedicata al ‘Fan Village‘, saltano all'occhio diverse cose. Intanto si nota come siano spartane le stanze dedicate ai tifosi. Mentre esternamente si vede che di fatto i tifosi dormiranno in dei container. Le foto pubblicate hanno fatto capire bene ai tifosi delle nazionali che si sono qualificate dove alloggeranno in Qatar.

Non esiste una sola area dove saranno collocati i container, e non potrebbe essere altrimenti. Considerato che ce ne saranno ben 30 mila. Le immagini spuntate sui social e sul web hanno mostrato il ‘Fan Village' di Al-Emadi, e lì si vedono decine e decine di container dislocati nel deserto. Quei container sono dei prefabbricati adibiti a camere d'albergo, che possono ospitare complessivamente fino a un massimo di 60.000 persone, due per ogni container.

Leggi anche Il Galles annuncia i 26 convocati per i Mondiali: per Bale scatta uno strano divieto in Qatar

Gli interni sono poco appariscenti, due letti singoli o un letto matrimoniale. Presenti ovviamente i servizi igienici, ma anche un mini frigorifero e ciò che serve per farsi il tè o il caffè. In delle zone precise, in ogni area dedicata ai tifosi, sono stati installati dei maxi-schermi, che trasmetteranno le partite dei Mondiali. E saranno presenti anche diverse strutture di ristorazione.

Ogni stanza può ospitare, come detto, un massimo di due persone. Alloggiare lì costa tanto. Perché la sistemazione più economica ammonta a 200 euro a notte. Una cifra alta, ma che comunque è senz'altro più economica rispetto a quelle delle strutture alberghiere del Qatar.