I nomi sul tavolo del summit di mercato dell’Inter: possibili due colpi last minute Ci sono due nomi in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare l’Inter in vista della fase finale della stagione.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter, nonostante qualche prestazione più opaca rispetto a qualche settimana fa, non perde un colpo e si appresta a disputare il derby di Milano dopo la sosta con 4 punti di vantaggio e una gara da recuperare in casa del Bologna. I nerazzurri stanno valutando qualche opportunità sul mercato per tentare l'assalto al secondo Scudetto di fila e alla ‘seconda stella'.

Nelle scorse ore si sarebbe svolto un summit tra Simone Inzaghi e la dirigenza per capire i piani per il prossimo futuro mail primo obiettivo è, certamente, quello di completare la rosa in vista del finale di stagione e del prossimo futuro.

Tra le priorità della squadra meneghina ci sono un esterno sinistro e un attaccante. Per quanto riguarda il primo profilo sono stati fatti diversi nomi nelle ultime ore ma quello che piace di più all'allenatore piacentino è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, calciatore serbo che è molto apprezzato per le buone qualità sia in fase di spinta che di ripiegamento, ma il club tedesco chiede un obbligo di riscatto a 10 milioni di euro e l'Inter non apprezza questa formula.

Le altre piste aperte sono quelle che portano a Ramy Bensebaini del Borussia M'gladbach e Angeliño del Lipsia ma le richieste sono molto alte: stesso discorso vale per l'ex Atalanta Timothy Castagne, ora al Leicester, valutato intorno ai 15 milioni.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, il nome che più si rincorre nelle ultime ore è quello di Felipe Caicedo. L'attaccante del Genoa sarebbe ben contento di raggiungere il suo ex allenatore a Milano e questa sembra essere la pista più concreta. Nelle scorse ore si è parlato anche di Simone Zaza, che Marotta conosce bene dai tempi della Juventus, ma l’Inter seguirà le indicazioni del tecnico.

Da valutare la posizione di Eddie Salcedo, che è in prestito allo Spezia ma non ha certo convinto Thiago Motta e vorrebbe fare un'altra esperienza: tornerebbe volentieri a casa, anche se da quinta punta all'Inter, oppure potrebbe entrare nell'operazione per portare Caicedo a Milano visto che è cresciuto nelle giovanili rossoblù e con la maglia del Grifone ha esordito in A.