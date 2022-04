I muscoli di Loris Karius, la trasformazione è impressionante: “Un pomeriggio speso bene” Nel 2018 fu protagonista di errori clamorosi che regalarono la vittoria della Champions al Real Madrid, oggi Karius è a Liverpool ma è fuori dai piani di Klopp. I tifosi dei Reds sono impietosi, hanno utilizzato il suo nome come unità di misura delle papere di un portiere. In attesa di lasciare i Reds lui si allena in palestra con risultati sorprendenti.

La trasformazione fisica impressionante di Loris Karius.

A Liverpool i tifosi più perfidi hanno utilizzato il suo nome come unità di misura speciale. Il Karius è divenuto una sorta di valore per misurare il livello di papere clamorose commesse da un portiere. Donnarumma del Psg e Mendy del Chelsea ne sanno qualcosa: gli errori in Champions League (e anche in Nazionale per l'ex milanista) sono stati devastanti. Quelli che schiantarono Loris, tedesco arrivato ai Reds dal Mainz con tante buone intenzioni, nella finale di Coppa del 2018 contro il Real Madrid sono stati un trauma fortissimo.

L'estremo difensore che da quella "maledetta" sera della finale non s'è più ripreso. Il contraccolpo psicologico è stato così forte e ovunque è andato, sia in prestito al Besiktas sia all'Union Berlino, s'è portato addosso il peso di quella gara tremenda e terribile. Klopp prese le sue difese e raccontò della botta alla testa ricevuta da Sergio Ramos: una commozione cerebrale – fu a tesi che circolò allora – ne condizionò il rendimento in quella partita. Ogni tanto ha dei flashback e fanno ancora male come fosse ieri.

Karius ha trascorso gli ultimi tre anni lontano da Anfield. Il tecnico è stato chiaro con lui: "Non rientra nei nostri piani, lui lo sa – le parole di Klopp -. Non sta facendo nulla di male. Anzi, si allena anche molto duramente ed è in forma ma abbiamo già preso una decisione. Gli auguriamo di trovare la sistemazione migliore che reputa per sé".

Se finora non è riuscito a trovare subito squadra è per un motivo: percepisce uno stipendio di 65 mila sterline a settimana (circa 80 mila in euro) e, coi tempi che corrono, non ci sono club disposti a investire e a rischiare risorse su un estremo difensore che si porta dietro un cumulo ingombrante di perplessità.

Intanto allena il fisico (e la mente) per farsi trovare pronto in vista della prossima esperienza. La trasformazione fisica è impressionante: basta dare un'occhiata al post che ha condiviso sui social. "Un pomeriggio speso bene", ha scritto in calce alla foto in cui mostra i risultati del regime di allenamenti svolti in palestra.

Oggi il numero fa ancora parte della rosa dei Reds, vi rimarrà fino al termine della stagione arrivando a scadenza naturale di contratto e augurandosi di ripartire altrove. Due cose non dimenticherà mai: il rilancio sui piedi dell'attaccante avversario e il pallone scivolatogli tra i guanti su un tiro non irresistibile, opportunità regalate a Bale e a Benzema. Due gol che affossarono le velleità di vittoria degli inglesi.