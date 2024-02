I Mondiali 2026 prendono forma, la FIFA ufficializza gli stadi: si partirà in Messico dall’Azteca La FIFA ha annunciato gli stadi in cui si giocheranno i Mondiali del 2026: si partirà dal palcoscenico della “Partita del Secolo”, la finale invece si giocherà a New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il conto alla rovescia per i Mondiali 2026 è già cominciato e da oggi ha svelato anche quali saranno i suoi palcoscenici. La FIFA infatti ha presentato ufficialmente gli stadi che accoglieranno le competizione che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall'11 giugno 2026 al 19 luglio.

Si partirà da un luogo simbolo del calcio mondiale, l'Azteca: la prima Coppa del Mondo a 48 squadre prenderà il via in Messico, nello stadio dove si è giocata la Partita del Secolo tra Italia e Germania Ovest nel 1970, vinta dagli Azzurri per 4-3. Per la terza volta l'impianto ospiterà la partita inaugurale, un vero record.

Gran parte del torneo invece si svolgerà in Texas, all‘AT&T Stadium di Arlington che ospita le gare casalinghe dei Dallas Cowboys: l'impianto da 80mila posti (che potrebbe essere allargato per ospitare oltre 100mila tifosi) sarà scenario di nove partite in totale, più di qualunque altro.

E la finale? La partita più attesa dei Mondiali 2026 si giocherà al Metlife Stadium di New York, nel New Jersey, il 19 luglio 2026, mentre all'Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la finale per il terzo e quarto posto che vale la medaglia di bronzo della competizione.

La preoccupazione maggiore riguarda ovviamente gli spostamenti fra tre Paesi che coprono distanze enormi. Per ottimizzare il tutto la FIFA ha deciso di ottimizzare il calendario raggruppando geograficamente le partite: le città sono state divise in tre regioni, ovvero l'occidentale (Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles), la centrale (Guadalajara, Città del Messico, Monterrey, Houston, Dallas, Kanas City) e l'orientale (Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia, New York/New Jersey).

Anche per quanto riguarda gli orari i Mondiali non saranno un tour de force per i tifosi italiani che sperano di seguire la Nazionale, assente nelle ultime due edizioni. Le partite saranno fissate in modo tale da consentire alle persone di tutto il mondo di poterle seguire in modo agevole e, specialmente la finale, potrebbe essere giocata nel primo pomeriggio di New York.