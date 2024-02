I giocatori del Newell’s increduli davanti a Messi: in fila per avere una foto ciascuno con lui Lionel Messi costretto a sottoporsi a una sequenza infinita di foto dopo l’amichevole tra Inter Miami e Newell’s Old Boys. Ogni singolo giocatore della squadra argentina ha preteso una foto con lui: erano quasi in fila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi è stato inevitabilmente la star nel corso dell'amichevole pareggiata dal suo Inter Miami contro il Newell's Old Boys. La Pulce ha giocato nella squadra argentina dal 1995 al 2000 prima di passare al Barcellona. Un incontro emozionante per lui nella sfida disputata a Fort Lauderdale, in Florida, nella casa della squadra statunitense. Nonostante qualche acciacco di troppo di tipo muscolare, il capitano dell'Argentina campione del mondo 2022 in Qatar è sceso in campo giocando 60 minuti prima della sostituzione concordata con il tecnico Martino.

Ebbene il test che precede la prima giornata di campionato per la nuova stagione in MLS è terminato con il punteggio di 1-1 in virtù dei gol di Borgelin e Franco Martin Diaz. Al termine della partita Messi aveva indossato la tuta per non raffreddarsi restando in panchina a vedere la fine della partita. Al triplice fischio è rimasto sul terreno di gioco per salutare tutti. Ma un certo punto viene bloccato da tutta la squadra del Newell's.

Messi sapeva che i giocatori argentini non aspettavano altro che scattarsi qualche foto con lui ma non pensava di certo che potesse essere ricoperto da così tanto affetto. Le immagini pubblicate sui social dalla MLS evidenziano infatti una sequenza degli attimi conclusivi dell'amichevole in cui Messi ha fatto ritorno in campo per salutare i tifosi e gli stessi giocatori del Newell's. A un certo punto l'assalto. Non una foto di gruppo ma ogni singolo giocatore ha preteso uno scatto con il campione argentino, punto di riferimento della Nazionale campione del mondo in carica.

Messi col sorriso sul volto non ha fatto una piega accontentando tutti. Mezza squadra in fila, con pazienza e tranquillità, solo per scattarsi una foto con lui. Un'autentica star del calcio che ha accontentato tutti. Dal capitano del Newell's via via si sono aggiunti tutti gli altri componenti della squadra argentina che volevano a tutti i costi quello scatto. Per qualcuno sui social è stato un momento molto bello e intenso dato che i giocatori dei Newell's Old Boys hanno avuto l'incredibile privilegio di incontrare il loro idolo. Averlo lì vicino a due passi forse non gli capiterà mai più.