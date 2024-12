I Friedkin dopo la Roma diventano anche proprietari dell’Everton: è ufficiale l’acquisto del club

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

I Friedkin sono diventati i nuovi proprietari dell'Everton. La notizia era già nell'aria da qualche mese e infatti mancava solo l'annuncio ufficiale che è arrivato nella mattinata di oggi. Dopo il via libera dato dalla Premier League la scorsa settimana, Dan e Ryan Friedkin, che da tempo avevano raggiunto un accordo con l'ex proprietario e presidente dell'altro club di Liverpool, Farhad Moshiri, possono dare al via a questa nuova esperienza alla guida di un club di Premier League. Un'altra compagine prestigiosa dopo la Roma.

L‘Everton è dunque nelle mani di Roundhouse Capital Holdings Limited, parte del gruppo Friedkin. Questo il comunicato: "L'Everton Football Club è stato acquisito da Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), un'entità all'interno di The Friedkin Group (TFG). La transazione è stata finalizzata in seguito a un accordo tra Blue Heaven Holdings (BHH) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di BHH nel Club. L'accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni normative dalla Premier League, dalla Women's Professional Leagues Limited, dalla Football Association e dalla Financial Conduct Authority”.

Come sarà composta la nuova società dell'Everton con i Friedkin

Nelle sue prime dichiarazioni Dan Friedkin ha chiaramente mostrato entusiasmo per questa operazione. Nel nuovo asset societario Dan Friedkin, Presidente e CEO di The Friedkin Group, è stato proposto come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Marc Watts è stato invece nominato come Presidente Esecutivo, che sarà responsabile in questo ruolo della gestione del club. Anche Ana Dunkel, Chief Financial Officer di TFG e Colin Chong, CEO ad interim del Club, faranno parte del Consiglio di Amministrazione.

L'obiettivo del nuovo Everton targato Friedkin è dunque chiaro e si base sulla valorizzazione del brand riportando la squadra, grazie ai risultati sul campo, a raggiunger le zone nobili della classifica di Premier League. Per quanto riguarda invece il progetto sportivo parte integrante dell'idea della nuova proprietà sarà quella di far crescere il vivaio e attingere da lì per costruire la squadra dell'Everton del futuro. Farhad Moshiri, azionista di maggioranza uscente, ha invece ammesso che "la transazione con The Friedkin Group sia il miglior risultato per il Club e per il suo successo futuro".