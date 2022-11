I 26 convocati del Messico per i Mondiali in Qatar: ci sono Lozano, Vasquez e l’eterno Ochoa Tra i 26 giocatori del Tricolor ci sono due giocatori di Serie A, LOzano (Napoli) e Vasquez (Cremonese). Ci sarà anche Francisco Ochoa, al suo quinto Mondiale (il 3° da titolare)

Anche il Messico ha inserito i 26 giocatori nella lista ufficiale da presentare per i Mondiali in Qatar, dove scenderà in campo nel Gruppo C, insieme ad Argentina, Arabia Saudita e Polonia, con gara d'esordio in calendario il prossimo 22 novembre. Per l'occasione, il ct "Tata" Martino ha chiamato tra chi dovrà difender i colori e l'onore della Tricolor anche Irving Lozano, che gioca nel Napoli e Francisco Guillermo Ochoa al suo quinto mondiale, mentre è stato escluso il "Chicharito" Hernandez dopo l'ultima polemica.

Per l'esterno messicano alla corte di Luciano Spalletti si tratta della seconda avventura iridata dopo Russia 2018 in cui ha anche segnato il gol vittoria nella gara d'esordio contro la Germania. L'attaccante classe 1995 ha già collezionato 56 presenze con la maglia Verde, mettendo a referto 16 reti in carriera, rappresenterà un punto fermo nell'attacco messicano in Qatar, insieme ai suoi compagni di reparto che, tranne per Raúl Jiménez che gioca in Inghilterra nel Wolverhampton, militano tutti in club sudamericani. Oltre a Lozano, in rappresentanza della nostra Serie A c'è anche il "cremonese" Johan Vasquez.

Ma non sarà l'unica stella del Tricolor perché in Qatar ci arriva anche l'eterno Ochoa, al suo quinto appuntamento mondiale, il terzo da titolare. Il portiere del Club America è stato convocato ancora una volta (probabilmente la sua ultima apparizione iridata) per guidare la Nazionale a provare a superare se stessa in un Gruppo tutt'altro che semplice.

I 26 convocati del "Tata" Martinez

Portieri: Guillermo Ochoa (Club America), Alfredo Talavera (Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon).

Difensori: Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (Club America), Johan Vásquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey).

Centrocampisti: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Atene), Luis Romo (Monterrey).

Attaccanti: Alexis Vega (Deportivo Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Roberto Alvarado (Deportivo Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (Club América), Rogelio Funes Mori (Monterrey).