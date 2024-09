video suggerito

I bonus nascosti nel contratto di Endrick con il Real Madrid: “Cinque gol valgono 1.5 milioni” Endrick ha cominciato a ingranare la marcia con il Real e il Palmeiras si frega le mani: a ogni gol e assist fatti il costo del suo cartellino lieviterà a dismisura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Endrick si sta facendo strada nel Real Madrid, sognando un futuro radioso sulla scia dei grandi bomber che lo hanno preceduto. E anche il Palmeiras spera che il suo anno sia ricco di gol, per affetto verso il talento cresciuto in casa loro ma anche per le casse del club: nel suo contratto infatti ci sono clausole specifiche che portano dei bonus ai brasiliani in base ai gol segnati, con un tariffario dettagliato che farebbe lievitare a dismisura il prezzo del suo cartellino.

A rivelarlo al Chiringuito è stato Joao Paulo Sampaio, direttore del settore giovanile del Palmeiras e scopritore del giocatore. In Brasile tutti tengono le dita incrociate affinché incida il più possibile sulle partite, dato che il contratto di trasferimento in Spagna prevede dei bonus molto cospicui che non erano ancora stati rivelati così dettagliatamente.

Il tariffario di Endrick: tutti i bonus per il Palmeiras

Una lista precisa, con le prestazioni del giocatore affiancate dalla cifra che il club brasiliano riceverà quando saranno stati raggiunti determinati obiettivi. Sembra a tutti gli effetti un listino prezzi che il Real Madrid asseconderà più che volentieri: il costo di Endrick lieviterà in base ai gol e agli assist fatti, assecondando dei bonus inseriti nel contratto al momento del trasferimento in Liga. A rivelarli è stato il suo scopritore che ovviamente si augura per lui un cammino ricco di soddisfazioni.

Sampaio ha raccontato nel dettaglio in cosa consistono gli obiettivi: "Le clausole valgono per gol e assist. Ogni 5 gol costano 1.5 milioni di euro, fino ad arrivare a un totale di 60 milioni di euro". E il primo traguardo è già stato raggiunto, dato che in questa stagione il brasiliano ha segnato 6 gol in tutte le competizioni, regalando al Palmeiras i primi 1.5 milioni di euro di bonus. Oltre al campo ci sono le conquiste personali: "La prima convocazione con il Brasile è stata di altri 1. 5 milioni. Ma se vince il Pallone d'Oro penso che non ci siano clausole".

Quanto è costato al Real Madrid

Tutti questi bonus diluiti nel tempo fanno lievitare notevolmente il costo del suo cartellino. L'accordo di trasferimento si aggira attorno ai 35 milioni di euro, ma aggiungendo tutte queste variabili più altri bonus presenti nel contratto la cifra supererà di sicuro i 60 milioni di euro, una cifra importantissima per un giocatore che è stato comprato dal Real Madrid quando era poco più di un un ragazzino circa due anni fa.