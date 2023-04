I bonus milionari del Manchester City: se arriva la Champions i giocatori saranno coperti d’oro Il Manchester City ha già stabilito i bonus singoli per ogni calciatore in caso di vittoria della Champions: per il tiplete premi da capogiro.

A cura di Ada Cotugno

Il grande obiettivo in questa stagione di Pep Guardiola è quello di mettere le mani sulla Champions League: il trofeo gli manca dai tempi del Barcellona e il suo Manchester City delle meraviglie non ne ha mai vinto uno nel corso della sua storia. In semifinale dovrà fare i conti con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, una delle sue bestie nere, ma la società ha già fissato i bonus per i giocatori in caso di vittoria.

Contrariamente a quanto accade negli altri club in giro per il mondo, per il City non ci sarà un unico grande premio da dividere fra tutti i giocatori, ma verranno assegnati bonus singoli a ognuno di loro. Se gli inglesi dovessero centrare la vittoria della Champions guadagnerebbero dai 200 mila ai 900 mila euro in base alla loro importanza per la squadra e al contributo generale.

Tra i protagonisti che guadagnerebbero il massimo messo a disposizione c'è Kevin De Bruyne, uno dei simboli della squadra negli ultimi anni, e anche Erling Haaland, ultimo arrivato che ha completamente stravolto l'attacco di Guardiola trasformando il City in una macchina quasi perfetta.

In ballo però non c'è solamente la Champions League. Da qui alla fine della stagione il Manchester City potrebbe addirittura chiudere un clamoroso triplete con anche FA Cup e Premier League: domani infatti giocheranno la semifinale di coppa (gara unica) contro lo Sheffield United e potrebbero approdare in finale dove troverebbero una tra Manchester United e Brighton, ma anche il campionato resta un affare ancora aperto.

L'Arsenal occupa il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio, ma i Citizens hanno una partita da recuperare e lo scontro diretto ancora da giocare tra poco più di una settimana. Se dovessero vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato porterebbero a casa il nono titolo inglese, il terzo consecutivo.

In Inghilterra soltanto il Manchester United nella stagione 1998/99 è riuscito a portare a casa Champions, coppa nazionale e campionato, entrando nella ristrettissima cerchia delle squadre che in una sola stagione hanno vinto tutti i trofei più importanti a disposizione.

I cugini del City possono sfruttare questa grande opportunità per raggiungere un traguardo storico: se dovessero portare a casa il triplete, allora i bonus destinati ai ragazzi allenati da Guardiola si alzerebbero sensibilmente fino a toccare quota 2 milioni di euro ciascuno.