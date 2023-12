Europa League e Conference oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Giovedì 14 dicembre 2023 si giocano le partite della sesta giornata di Europa League e Conference League. Diretta TV e streaming su Sky e Dazn per Roma-Sheriff (ore 18:45) e Ferencvaros-Fiorentina (ore 18:45) mentre Rakow-Atalanta (ore 21:00) sarà visibile in chiaro anche su Tv8.

A cura di Vito Lamorte

La sesta giornata dei gironi di Europa League e Conference League si gioca giovedì 14 novembre 2023, con le partite suddivise in due slot orari (18:45, 21:00). Atalanta, Roma e Fiorentina sono le squadre italiane impegnate nell'ultimo turno per vedere in che posizione chiuderanno i loro gironi e capire se conquisteranno la qualificazione agli ottavi o ai sedicesimi.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale con un turno di anticipo da prima in classifica pareggiando in casa con lo Sporting e andrà in trasferta in casa del Rakow con pochissima pressione sulle spalle. La Dea potrà fare anche un po' di turnover per gestire la rosa. La Roma si è garantita la matematica certezza di continuare a giocare la competizione ma non ancora sa se andrà direttamente agli ottavi o ci dovrà tentare attraverso il playoff. Per evitare i sedicesimi lo Slavia Praga dovrebbe perdere in casa col Servette o pareggiare con gli svizzeri ma in quest'ultimo caso i giallorossi dovrebbero battere il Tiraspol con almeno 5 gol di scarto.

La Fiorentina guida il suo girone di Conference League ed è già qualificata al turno successivo ma potrebbe andare direttamente agli ottavi di finale: la squadra di Italiano avrà due risultati su tre a disposizione nella trasferta contro il Ferencvaros ma la squadra di Dejan Stankovic, che ha due punti in meno, è costretto a vincere per aggiudicarsi il raggruppamento e pass.

Europa e Conference League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Atalanta e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League: tre partite che nel palinsesto tv figurano in due slot orari. La Dea è prima nel suo gruppo e scende in campo alle 21, mentre i giallorossi e la Viola alle 18.45. Dazn e Sky le emittenti che trasmetteranno in chiaro (ma solo per abbonati) Roma-Sheriff e Ferencváros – Fiorentina mentre la partita che sarà visibile in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) anche su Tv8 oltre che sui canali su Sky e Dazn sarà Rakow-Atalanta.

Il programma completo delle partite di Europa League in TV:

18:45 – Roma-Sheriff (DAZN, SKY Sport)

18:45 – Slavia Praga-Servette (DAZN, SKY Sport)

18:45 -Union SG-Liverpool (DAZN, SKY Sport)

18:45 – LASK-Tolosa (DAZN, SKY Sport)

18:45 -Rennes-Villarreal (DAZN, SKY Sport)

18:45 -Panathinaikos-Maccabi Haifa (DAZN, SKY Sport)

18:45 -Bayer Leverkusen-Molde (DAZN, SKY Sport)

18:45 – Qarabag-Hacken (DAZN, SKY Sport)

21:00 – Rakow-Atalanta (TV8, DAZN, SKY Sport)

21:00 – Brighton-Marsiglia (DAZN, SKY Sport)

21:00 – West Ham-Friburgo (DAZN, SKY Sport)

21:00 – Olympiacos-TSC (DAZN, SKY Sport)

21:00 – Ajax-AEK (DAZN, SKY Sport)

21:00 – Betis-Rangers (DAZN, SKY Sport)

21:00 – Aris Limassol-Sparta Praga (DAZN, SKY Sport)

21:00 – Sporting-Sturm Graz (DAZN, SKY Sport)

Il programma completo delle partite di Conference League in TV:

18:45 – Legia Varsavia – AZ Alkmaar (Sky Sport, DAZN)

18:45 – Zrinjski – Aston Villa (Sky Sport, DAZN)

18:45 – Genk – Čukarički (Sky Sport, DAZN)

18:45 – Ferencváros – Fiorentina (Sky Sport, DAZN)

18:45 – PAOK – HJK Helsinki (Sky Sport, DAZN)

18:45 – Aberdeen – Francoforte (Sky Sport, DAZN)

18:45 – Ludogorets – Nordsjælland (Sky Sport, DAZN)

18:45 – Fenerbahçe – Spartak Trnava (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Slovan Bratislava – Olympija Ljubljana (Sky Sport, DAZN)

21:00 – LOSC Lille – KÍ Klaksvik (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Maccabi Tel Aviv – Gand (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Zorya Luhansk – Breidablik (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Viktoria Plzeň – Astana (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Dinamo Zagabria – Ballkani (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Club Brugge – Bodø/Glimt (Sky Sport, DAZN)

21:00 – Lugano – Beşiktaş (Sky Sport, DAZN)

Dove vedere la Europa e la Conference League in TV e streaming

Dazn e Sky trasmetteranno in diretta tv per gli abbonati tutte le gare delle italiane Atalanta, Roma e Fiorentina. In occasione della sesta giornata Rakow-Atalanta sarà visibile anche in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo anche su Tv8 (sia in diretta tv sia in streaming). In alternativa c'è anche NOW (il servizio di streaming on-line a pagamento di Sky).