Henry gelato da una risposta nella diretta Champions: "Non portare lì la discussione, non farlo" Thierry Henry durante un intervento nella notte di Champions è stato gelato da una risposta-battuta di Mike Grella. Clima caldo in studio.

A cura di Marco Beltrami

C'è sempre il fattore dell'imprevedibilità durante le dirette di CBS Sports. La conferma è arrivata durante la puntata relativa all'ultima giornata di Champions, quando i volti noti del calcio internazionale presenti si sono ancora una volta lasciati andare. Thierry Henry, ex stella di Monaco, Juventus, Arsenal e Barcellona, è stato letteralmente gelato da una battuta di Mike Grella, ex giocatore americano di origini italiane.

Henry dice la sua sul calcio americano nella diretta Champions

Mentre si discuteva di Milan-Liverpool, partendo anche dalla prestazione dello statunitense Pulisic, si è scatenato un dibattito sull'attuale valore della Major League Soccer. Henry che ha un passato anche da giocatore dei New York Red Bulls, ha interpellato a distanza Grella dicendo: "Ho giocato nella MLS, penso che i giocatori americani nella MLS dell'epoca fossero migliori dei giocatori americani ora nella MLS".

Grella gela Henry con una risposta ironica

Il francese reduce dall'esperienza come ct dell'under 21 voleva una risposta da Grella, e per questo lo ha incalzato nonostante gli altri suoi compagni di viaggio ovvero Carragher e Micah Richards provassero a cambiare argomento. Come ha risposto Grella di fronte all'insistenza di Henry, gelandolo con una risposta: "Lo so bene che hai giocato nella MLS, ti ricordi? Ti ho sostituito". Un riferimento al fatto di essere arrivato nella franchigia di New York proprio dopo il suo addio.

Carragher e Richards pronti a lasciare lo studio, risate e imbarazzo

A quel punto Carragher e Richards sono esplosi, e hanno finto di andar via dallo studio in un clima di grande imbarazzo anche per la conduttrice Kate Abdo. Henry non si è lasciato prendere dalla situazione e ha provato ad avvisare Grella, invitandolo a non allargarsi: "Non portare lì il discorso! Non mi hai sostituito, non avrai la meglio in questa discussione".

Grella, molto sereno è rimasto fermo sulla sua posizione mentre nello studio la situazione tornava alla normalità. Quando per l'ultima volta ha chiesto se i giocatori americani della sua epoca fossero migliori di quelli attuali, l'italoamericano ha provato a recuperare: "Probabilmente, la risposta è probabilmente". Fortunatamente le cose non hanno preso una brutta piega.