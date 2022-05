Henderson non guarda le partite del City, lo spiega in diretta: “Meglio il canale per bambini” Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, accende l’ultima giornata di Premier in cui i Reds si giocheranno il titolo con il Manchester City. Il centrocampista scherza in diretta tv e spiega perché non guarda le partite della squadra di Guardiola.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Premier League come la Serie A. L'ultima giornata di campionato vedrà infatti sfidarsi in Italia il Milan e l'Inter per capire quale delle due squadre conquisterà il tricolore mentre in Inghilterra Manchester City e Liverpool si contenderanno il titolo con un solo punto di distanza. È l'epilogo perfetto per una delle annate più affascinanti del calcio europeo. I Reds sono stati in grado di recuperare tutti i punto possibili ai Citizens approfittando dello scivolone nell'ultimo turno della squadra di Guardiola e vincendo di conseguenza nella serata di ieri contro il Southampton in trasferta. A -1 e con il Wolverhampton da affrontare in casa, tutto è ancora possibile.

Il City dovrà invece giocare in casa contro l'Aston Villa allenato proprio da una bandiera del Liverpool come Steven Gerrard. Al termine della gara di Southampton, capitan Henderson si è intrattenuto davanti alle telecamere di Sky Sports approfondendo il discorso relativo al titolo. Al giocatore viene chiesto se qualcuno dei suoi compagni di squadra guardi le partite del Manchester City. La risposta di Henderson è tutto un programma, un misto tra una provocazione e una battuta con tanto di risata annessa da parte di tutti i presenti. Insomma, accendere l'ultima settimana che separa le due squadre dal titolo con un sano sfottò che nello sport non fa mai male.

Henderson parla senza filtri e con il sorriso sul volto. Il capitano del Liverpool ha fatto sapere di avere sempre altri programmi quando c'è il Manchester City in tv. Qualcuno anche abbastanza discutibile da vedere ma pur sempre migliore dei Citzens: "Non guardo il Manchester City, alcuni ragazzi lo fanno, ma il modo in cui giocano non è mai bello da guardare – spiega Henderson mentre i presenti iniziano subito a ridere – Quindi metto il canale per bambini, è meglio da guardare". Il riferimento sarcastico è ovviamente nei confronti del gioco tipico di Guardiola fatto di tanti, tantissimi passaggi continui e verticalizzazioni improvvise.

Efficace, ma forse, come sottolinea Henderson, a volte non bellissimo da vedere. A quel punto lo show del capitano del Liverpool è completo. Lo stesso Henderson però si ricompone dopo pochi minuti con quella battuta e sottolinea: "È una squadra fantastica". Il giocatore spiega come sia sempre stato difficile competere con una compagine così organizzata e un allenatore così preparato. "Il City non perde mai punti" ha aggiunto poi Hendersonc he però si augura di ricevere un regalo proprio dall'Aston Villa: "Speriamo che ci faccia un favore – dice scherzando e con il sorriso stampato sul viso – Potrei chiamare Stevie!".