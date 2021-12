Hayet Abidal è invelenita, ha chiesto di testimoniare su Eric: “Il mio futuro ex marito” La moglie di Abidal ha testimoniato sul caso dell’aggressione alla calciatrice Kheira Hamraoui che aveva una relazione con suo marito. Quest’ultimo sarà sentito prossimamente.

A cura di Marco Beltrami

Qual è la verità sulla brutale aggressione a Kheira Hamraoui? Non si è ancora fatta chiarezza sul violento pestaggio, con tanto di sprangate sulle gambe, alla calciatrice francese del Paris Saint-Germain di inizio novembre. Inizialmente tutto sembrava essere riconducibile a "motivi di spogliatoio" e ad un rivalità sportiva sopra le righe con la compagna Aminata Diallo finita addirittura in manette. Una pista però abbandonata, con gli inquirenti che al momento sembrano seguire una pista legata alla vita privata della Hamraoui. Sotto la lente d'ingrandimento anche la relazione tra la classe 1990 e l'ex laterale del Barcellona Abidal, costretto a rivelare tutto alla moglie Hayet che dopo aver annunciato di voler divorziare sui social è stata ascoltata oggi dai giudici.

Le indagini sul caso dell'agguato a Kheira Hamraoui, hanno fatto venire alla luce la sua liaison con Eric Abidal, conosciuto ai tempi del Barcellona quando l'ex terzino vestiva i panni del direttore sportivo. A quanto pare la SIM della calciatrice era intestata proprio ad Abidal e proprio quest'ultimo dopo l'aggressione fu chiamato al telefono da Kheira che gli chiese se dietro l'attentato potesse esserci sua moglie. I dubbi di Kheira infatti nascevano da quelle frasi urlatele dagli aggressori incappucciati ("allora andiamo con gli uomini sposati"). Il dirigente è stato costretto a rivelare tutto alla sua compagna che dal canto suo, lo ha per certi versi "messo alla gogna" su social, dimostrandosi pronta al divorzio.

Inutili le scuse e il pentimento dell'ex Barça sempre sui social, con la madre dei suoi cinque figli irremovibile. E proprio Hayet Abidal ha voluto anche chiarire la sua posizione per mettere fine alle indiscrezioni che la riguardano chiedendo anche di essere ascoltata. Proprio oggi, lady Abidal si è presentata presso gli uffici della polizia giudiziaria di Versailles, intenzionata a rispondere a tutte le domande sul caso Hamraoui e dunque anche sulla relazione tra la giocatrice e il marito.

Una vera e propria liberazione per Hayet che poi si è mostrata su Instagram, molto soddisfatta. Si è tolta un peso l'ex ginnasta che non ha perso l'occasione per riservare anche una stoccata ad Abidal, già definito come l'ex marito che a suo dire sarà presto ascoltato. Queste le sue parole: "Sollevata. Contenta. Sono stata finalmente ascoltata, ieri pomeriggio dai servizi del DRPJ di Versailles, come avevo richiesto, come semplice testimone. Spero di aver aiutato gli inquirenti. Il mio futuro ex marito sarà ascoltato presto…".