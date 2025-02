video suggerito

Hancko svela il piano usato dal Feyenoord per annullare Gimenez: "Sapevo che non gli sarebbe piaciuto" David Hancko ha parlato di come la difesa del Feyenoord aveva pensato di bloccare l'ex Santiago Gimenez che guidava l'attaccante del Milan in Champions. Il difensore svela: "So che non gli piace quando lo marchi stretto".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan perde il primo round dei playoff di Champions contro il Feyenoord e sarà ora chiamato a ribaltare il risultato nella partita di ritorno a San Siro. I rossoneri si sono presentati in Olanda con Joao Felix, Pulisic e Leao alle spalle del grande ex di turno, Gimenez. Proprio quest'ultimo prima della partita ha saluto ognuno dei suoi ex compagni nel tunnel degli spogliatoi immaginando chiaramente che la sua partita non sarebbe stata facile. Il vantaggio dei difensori olandesi di conoscere al meglio l'attaccante messicano sicuramente non l'ha aiutato.

E infatti in campo sono stati pochi i palloni gestiti e degni di nota di Gimenez che è finito presto per uscire dalla partita come quasi tutto il Milan. A parlare di come sia stato studiata la partita del Feyenoord ci ha pensato David Hancko che nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali Uefa.com ha spiegato come sia stata preparata la marcatura nei confronti del suo ex compagno di squadra. Un lavoro fatto in cooperazione con tutto il reparto difensivo degli olandesi: "Ho giocato stretto con lui – ha spiegato -. Perché so che non gli piace".

La marcatura stretta di Hancko su Gimenez.

Hancko si è detto soddisfatto di quanto è stato fatto su Gimenez che evidentemente soffre molto questo tipo di marcatura. Un vantaggio che il Milan sapeva che il Feyenoord avrebbe potuto sfruttare e che infatti si è realizzato nonostante il cambio di allenatore in settimana. "Ho lavorato bene con l'altro difensore centrale e siamo riusciti a bloccare tutto – ha spiegato ancora il difensore che in estate è anche finito nel mirino della Juventus -. I tifosi sono stati fantastici. Ora abbiamo bisogno di costanza, dovremo fare lo stesso la prossima settimana".

Hancko spiega in che modo è stata preparata la sfida col Milan

Il difensore è stato protagonista di una partita quasi perfetta in grado di non concedere nulla agli attaccanti rossoneri arrivando quasi ad annullarli. "Abbiamo fatto una partita fantastica – ha concluso ancora il difensore nel corso della sua intervista – . Ci siamo preparati bene, siamo stati bravi in ​​attacco e in difesa". Il cambio di allenatore non ha di fatto intaccato l'atteggiamento preparato alla vigilia dal Feyenoord che ha infatti concluso il suo discorso: "Abbiamo pressato bene e abbiamo fatto quello che avevamo preparato".