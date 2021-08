Haaland partenza a razzo, media gol spaventosa e punta il primo trofeo stagionale con il Borussia Erling Haaland è partito a razzo in questa nuova stagione. Dopo una tripletta nel primo turno di Coppa di Germania, il norvegese ha firmato una doppietta ed ha servito due assist vincenti in Borussia-Eintracht di Bundesliga. 5 gol in 2 partite, 62 in 61 totali con il Dortmund. Ora Haaland punta il primo titolo stagionale, la Supercoppa di Germania in programma martedì 17 agosto.

A cura di Alessio Morra

Dire che Haaland ha iniziato bene la stagione è riduttivo. L'attaccante norvegese nelle prime due partite ufficiali che ha giocato con il Borussia Dortmund ha segnato cinque gol. E se la tripletta in Coppa di Germania l'aveva siglata contro una squadra di una categoria minore, nell'esordio in Bundesliga ha firmato una doppietta all'Eintracht Francoforte, che anche quest'anno disputerà l'Europa League.

62 gol in 61 partite con il Borussia Dortmund

Per scaldarsi la scorsa settimana il norvegese contro il Wehen Wiesbaden ha realizzato una tripletta in un match di primo turno di Coppa di Germania. Così, in scioltezza aveva sistemato la sua media perfetta con il Borussia Dortmund (60 gol in 60 partite ufficiali). Ma sabato non c'era più tempo per scherzare. Perché in Bundesliga c'era un avversario di livello, l'Eintracht Francoforte, e bisognava vincere per mandare un messaggio al Bayern Monaco di Lewandowski, bloccato dall'altro Borussia. I giallo-neri si sono divertiti, hanno vinto 5-2. Haaland ha segnato due gol e ha servito anche due assist vincenti. A referto ci sono 5 gol in 2 partite ufficiali ad agosto e in assoluto 62 reti in 61 partite.

Borussia vs Bayern, Supercoppa di Germania

E adesso il Borussia Dortmund mette nel mirino la possibilità di vincere il primo trofeo stagionale. Perché martedì 17 agosto c'è la Supercoppa di Germania che vedrà protagoniste il Dortmund e il Bayern Monaco, campione in carica. Sfida nella sfida tra i bomber Haaland e Lewandowski. Il norvegese vuole aggiungere un altro trofeo alla sua collezione e si augura soprattutto vuole essere dominante che lo è stato in quest'avvio di stagione. Il Bayern, che è a secco di vittorie con Nagelsmann, tra pre-campionato ed esordio in Bundesliga è avvertito.