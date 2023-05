Haaland ha un trucchetto disgustoso per infastidire i difensori avversari: non lo sopportano Erling Haaland ha un trucco segreto e disgustoso per smarcarsi dagli avversari. Gortezka e Mina l’hanno fatto capire chiaramente mentre erano al suo fianco mettendosi la mano sul naso.

Ben 52 gol in stagione di cui 36 solo in Premier League in attesa di capire cosa succederà questa sera nella semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid. Erling Haaland è chiaramente l'anima di questo Manchester City e Guardiola spera che il norvegese possa chiudere questa sua impressionante prima stagione in Inghilterra centrando la finale di Istanbul contro l'Inter. Nel frattempo in campionato il City è sempre più vicino al titolo dopo una rimonta favolosa sull'Arsenal che sembrava in pieno controllo della vetta. Nell'ultima gara contro l'Everton Haaland ha segnato un gol risultando ancora una volta decisivo nel 3-0 finale.

Il giocatore è stato tallonato per tutta la partita da una marcatura asfissiante di Mina che ha talmente strapazzato il norvegese a tal punto che a fine partita, togliendosi la maglietta, Haaland aveva diverse escoriazioni sul corpo proprio dovute ai continui strattonamenti del difensore colombiano. Ma Mina non ha fatto solo questo. Alcuni tifosi hanno infatti notato sui social il suo gesto nel corso di una marcatura nei confronti di Haaland. Il difensore fa una faccia disgustata mentre si avvicina al giocatore mettendosi la mano sul naso: sentiva un leggero lezzo evidentemente fastidioso. Un po' come era accaduto con Goretzka che lo avrebbe anche accusato di "lasciarsi andare troppo" durante la partita…emanando cattivi odori…

Il gesto di Leon Goretzka infatti, in occasione della sfida di Champions tra Bayern Monaco e Manchester City, fu inequivocabile. Il giocatore era in marcatura su Erling Haaland e a un certo punto fa la stessa faccia disgustata di Mina vista nell'ultimo weekend di Premier. Haaland si accorge del suo gesto e gli fa capire di avere una sorta di mal di pancia toccandosi lo stomaco. Evidentemente il giocatore non è riuscito a trattenersi in campo "liberandosi" senza tener conto di avversari e compagni di squadra che gli erano intorno.

I media tedeschi hanno parlato di uno sfogo di Goretzka che non avrebbe apprezzato questa aerofagia continua di Haaland prendendola come una mancanza di rispetto ripetuta più di una volta. I tifosi sui social hanno scherzato molto su quell'immagine sottolineando proprio come quella sia l'autentica arma in più di Haaland per liberarsi degli avversari. Chissà se tutto questo possa dipendere dalla particolare dieta alimentare seguita dall'attaccante norvegese che prevede circa 6000 calorie al giorno per cui consuma di tutto: pasta, pollo, pesce, verdure, frutta, verdura, senza l'utilizzo però di olio e sale ma anche di carne bovina. Sta di fatto che i presunti problemi di aerofagia di Haaland stanno diventando la vera arma segreta del norvegese che in un modo o nell'altro riesce sempre ad allontanare gli avversari…