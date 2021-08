“Ha deciso di continuare altrove”: botta e risposta tra Dzeko e la Roma dopo l’ufficialità all’Inter Edin Dzeko da qualche ora è un nuovo calciatore dell’Inter e anche la Roma ha emesso il comunicato per salutare il suo ex capitano. Nella nota trapela una vena polemica da parte del club giallorosso ma lo stesso attaccante nella sua prima intervista da calciatore nerazzurro ha espresso un punto di vista che sta facendo discutere: “L’Inter crede in me, loro sanno che posso fare ancora la differenza”.

A cura di Vito Lamorte

Edin Dzeko è diventato un nuovo calciatore dell'Inter da poche ore ed è già sceso in campo con la squadra nerazzurra. Il centravanti bosniaco ha iniziato la stagione con la Roma, ma dopo l'addio di Lukaku il club meneghino ha puntato subito su di lui. L'addio tra i giallorossi e il numero 9 sembra sia arrivato in un clima abbastanza tranquillo ma nella nota ufficiale la società capitolina ha fatto trapelare una vena piccola polemica: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Edin Dzeko all’FC Internazionale Milano. Il calciatore, classe ’86, è arrivato nella Capitale ad agosto 2015 e ha segnato 119 gol in 260 presenze con la maglia giallorossa. Dopo sei stagioni, Edin ha deciso di continuare la propria carriera altrove. La Società prende atto del suo desiderio e intende ringraziare Edin per quanto fatto fino a oggi, augurandogli il meglio per il futuro".

Un comunicato che lascia trasparire qualche piccola frizione nonostante le due parti si siano accordate nelle scorse ore sull'ingaggio di luglio e questa discussione ha sbloccato definitivamente l'operazione che ha portato il bosniaco a Milano. Edin è potuto scendere in campo a Monza grazie ad un nulla osta del club giallorosso visto che l'ufficialità del trasferimento è arrivata in serata. Dzeko era stato vicinissimo all'Inter sia nella sessione invernale del 2021 che nelle due precedenti, su espressa richiesta di Antonio Conte.

L'ex numero 9 della Roma, che ha esordito con un gol nell'amichevole con la Dinamo Kiev, nella sua prima intervista con i nerazzurri ha lasciato intendere che forse nelle Capitale non tutti avevano più nelle sue qualità e per questo ha scelto di andare via: "Sono molto felice, è una grande opportunità per me. Ringrazio i dirigenti e il mister che mi hanno dato fiducia e pensano come me che posso ancora fare la differenza. L'Inter è un grande club, stando in Italia da sei anni ho visto cosa significa questa squadra. Ora posso giocare qua e sono molto contento. Inzaghi mi ha detto "menomale che non giochiamo più contro".