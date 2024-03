Guilavogui crolla in campo, l’arbitro gli toglie la lingua dalla gola: rischiava di morire Joshua Guilavogui durante la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Mainz ha perso i sensi e ha rischiato la vita. Determinante l’intervento dell’arbitro Patrick Ittrich. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra Bayern Monaco e Mainz è terminata con il punteggio di 8-1! Un risultato fragoroso. Il ritorno al successo in Bundesliga per i bavaresi e l'ennesima tripletta di Harry Kane, che insegue la Scarpa d'Oro. Ma in quell'incontro è accaduto qualcosa di molto più importante delle perle dell'inglese e della goleada dei bavaresi. Perché l'arbitro Patrick Ittrich con un gesto ha salvato la vita del calciatore del Mainz Joshua Guilavogui, che aveva perso i sensi dopo un contrasto involontario con un compagno di squadra.

Il Bayern era già in vantaggio quando attorno alla mezz'ora accade qualcosa di bruttissimo all'Allianz Arena. Il francese Guilavogui dopo uno scontro di gioco con Thomas Muller cade male e sbatte la testa contro il ginocchio del compagno di squadra Anthony Caci. L'impatto non è fortissimo, ma ha delle conseguenze. La mezzala crolla a terra, l'arbitro Ittrich si accorge subito che Guilavogui è nei guai.

Privo di senso e con la lingua che gli ostruisce la respirazione. Il direttore di gara interviene e gli tira la lingua fuori dalla bocca, permettendogli di respirare. Il calciatore si rialza e poco dopo esce dal campo sulle sue gambe.

L'arbitro ha rilasciato una breve dichiarazione dicendo: "Se qualcuno giace così per terra, allora devi agire rapidamente. Ho già vissuto molte di queste situazioni. Solo questo devi fare. La lingua era nella parte posteriore e quando ritorna in posizione, allora si torna a respirare e si è di nuovo cosciente. Nella vita di tutti i giorni possono sempre verificarsi situazioni in cui qualcuno ha bisogno di aiuto. Non c'è bisogno di complimenti".

Joshua Gulavogui ha espresso la propria gratitudine all'arbitro Ittrich postando un messaggio sui social, sul suo profilo X il francese ha scritto: "Grazie mille per il rapido intervento e per l'aiuto che mi ha fornito l'arbitro Patrick Ittrich. Ringrazio i miei compagni di squadra e i medici del Mainz".