Gudmundsson segna un gol pazzesco con l’Islanda ma non basta: agli Europei ci va l’Ucraina

La magia di Albert Gudmundsson non basta all'Islanda per volare agli Europei. È l'Ucraina infatti a qualificarsi al torneo vincendo 2-1 i playoff grazie ai gol di Cyhankov e Mudryk in rimonta. Due gol che oscurano il gol straordinario dell'attaccante del Genoa che aveva portato inizialmente in vantaggio l'Islanda. Una rete di pregevole fattura quella di Gudmundsson che si ripete dopo la splendida prova mostrata nelle semifinali playoff contro Israele. In questo caso c'è tutta la sua tecnica e capacità di dribbling per una rete da fantascienza.

Nelle immagini mostrate sui social si vede come Gudmundsson riesca incredibilmente a prendere palla a metà campo per portarsi a ridosso dell'area di rigore. Da qui mette in atto il suo colpo da maestro. L'attaccante del Genoa si smarca prima di un difensore con una finta di corpo che lo mette a sedere, poi ne dribbla un altro e scaglia alle spalle del portiere ucraino una botta tremenda che si infila nell'angolino. È una perla assoluto che conferma il valore di questo giocatore finito nel mirino delle big di Serie A.

Il gol dell'attaccante del Genoa si pensava potesse bastare per portare a casa la qualificazione e invece l'Ucraina è riuscita a non mollare e a ribaltare la partita portandosi a casa la qualificazione. Si tratta della quarta partecipazione agli Europei consecutiva per i gialloblu che devono ringraziare anche l'attaccante del Chelsea, Mudryk, capace di realizzare a 5 minuti dalla fine la rete che ha letteralmente messo al tappeto gli islandesi. Una festa incredibile per l'Ucraina e per un popolo a cui il calcio per una notte ha strappato un sorriso…

È la vittoria del riscatto, della forza e anche della rinascita. È un successo voluto da un intero popolo e da una nazionale che ancor prima di giocare i playoff era riuscita a mettere seriamente in difficoltà l'Italia con quel rigore fantasma non fischiato quasi nei minuti finali dello scontro con gli azzurri. L'Ucraina va dunque ad aggiungersi alla Georgia e alla Polonia che batte il Galles ai rigori grazie al rigore parato da Szczesny e completa il quadro delle squadre che prenderanno parte ai prossimi Europei 2024.