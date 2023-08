Guardiola operato d’urgenza alla schiena a Barcellona: il City conferma lo stop e il sostituto Pep Guardiola è volato a Barcellona per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla schiena da tempo molto dolorante. Il City ha annunciato il sostituto che sarà il vice Juanma Lillo.

A cura di Marco Beltrami

Pep Guardiola sarà costretto a seguire da lontano il suo Manchester City. Una scelta obbligata per il manager catalano campione d'Europa che ha dovuto fare i conti con un problema di salute. Il tecnico infatti si è sottoposto ad un intervento d'urgenza alla schiena. Le indiscrezioni provenienti da oltremanica sono state poi confermate dal suo club, che ha fatto il punto della situazione annunciando anche i tempi di recupero e il suo sostituto per i prossimi impegni.

Fulmine a ciel sereno dunque in casa Manchester City a pochi giorni dalla partita di campionato vinta contro il Newcastle. La società inglese reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea sarà costretta a rinunciare per un bel po' ad un Guardiola a pieno regime. L'ex centrocampista infatti è volato a Barcellona dove è stato operato d'urgenza alla schiena per un dolore accusato da tempo.

Questo il comunicato del Manchester City: "Pep Guardiola è stato sottoposto oggi ad un'operazione di routine per un problema alla schiena. L' allenatore del Manchester City soffriva di forti dolori alla schiena da qualche tempo ultimamente ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona".

La società campione d'Inghilterra e d'Europa ha già fatto chiarezza sui tempi di recupero e sul suo sostituto che sarà il braccio destro Lillo. Guardiola in questo periodo monitorerà a distanza la sua squadra, dirigendo comunque i lavori: "In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo supervisionerà l'allenamento della prima squadra sul campo di allenamento e assumerà compiti a bordo campo fino al ritorno di Pep. Il suo ritorno è previsto dopo la prossima sosta per le nazionali". Appuntamento dunque per Pep nella seconda metà di settembre dopo la sosta.

Chi è Juanma Lillo? Si tratta del più stretto collaboratore di Guardiola che è tornato in Inghilterra quest'estate dopo una stagione in Qatar alla guida dell'Al Sadd. Conosce benissimo l'ambiente avendo allenato dal 202o al 2022. Una persona di massima fiducia dunque per Guardiola.