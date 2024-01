Guardalinee ko in Bundesliga, un tifoso si offre per sostituire il quarto uomo: “Ho la licenza” Un tifoso, durante la partita Wolfsburg-Colonia di Bundesliga, risponde all’annuncio dello speaker e scende dalle tribune per sostituire il quarto uomo. Il guardalinee infortunato non riesce a restare in campo e così è stato proprio l’uomo, in possesso di licenza, a regalarsi questa esperienza memorabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Bundesliga ha regalato un pomeriggio davvero intenso durante Wolfsburg-Colonia per via dell'infortunio di uno dei due guardalinee. Un episodio che entrerà sicuramente nella storia del calcio data la singolarità del caso. In effetti non si era mai creata una situazione simile. Tutto è accaduto al minuto 16 della partita valida per il massimo campionato di calcio tedesco. Quella che sembrava una delle tante e fortuite pallonate prese sul rettangolo verde dalla terna arbitrale è diventato motivo per mettere completamente nel caos tutti.

Già, perché spesso capita che un infortunio muscolare possa fermare l'arbitro o gli stessi guardalinee. Ma mai che poi successivamente questi non siano più in grado nemmeno di fungere da quarto uomo chiamato da regolamento a sostituirli. Questo pomeriggio invece è accaduto esattamente questo. Il guardalinee Siewer è stato colpito da un pallone spazzato via dalla difesa del Colonia. L'assistente di linea non è stato in grado di proseguire ricoverato per accertamenti. A quel punto mancava il quarto uomo: un tifoso è costretto a sostituirlo.

Il guardalinee non ha subito gravi conseguenze ma evidentemente il colpo subito è stato davvero forte. A quel punto per sostituire il quarto uomo, chiamato a fare a sua volta il guardalinee da quel momento in poi, è arrivato un uomo direttamente dagli spalti. Lo speaker dello stadio fa un annuncio e chiede se qualcuno fosse in grado di ricoprire quel ruolo ed ecco che Tobias Krull, 32 anni, direttore sportivo e portiere della squadra regionale MTV Gifhorn risponde presente scendendo in campo per proporsi dando la possibilità alla partita di poter proseguire.

Leggi anche I tifosi tedeschi lanciano monetine di cioccolato in campo: è una protesta contro la federazione

Tutto secondo regolamento dato che l'uomo aveva tutte le carte in regola per fungere da quarto uomo: "Sì, io avrei la licenza". Ed ecco che allora, una volta verificati correttamente i suoi requisiti, il tifoso indossa tuta e auricolare vivendo da protagonista quella che per lui resterà una partita memorabile,da raccontare a figli e nipoti. Un episodio curioso che desta anche l'interesse del Wolfsburg che sul suo account sociale scrive: "E' davvero fantastico che Tobias Krull del MTV Gifhorn abbia preso il posto del quarto uomo".