Nella semifinale d'andata della Coppa di Portogallo è successo di tutto. Non sono mancate le emozioni nella sfida tra il Braga, prossimo avversario della Roma in Europa League e la Juventus, prossima avversaria della Juventus in Champions, finita 1-1. A conquistare l'attenzione purtroppo anche il gravissimo infortunio occorso a David Carmo, a causa di un'entrata ruvida di Luis Diaz espulso nell'occasione. Il calciatore biancorosso è stato trasportato in ospedale in ambulanza, con compagni e avversari che hanno spinto il mezzo, al momento dell'uscita del terreno di gioco.

Terribile infortunio per David Carmo in Braga-Porto. Il difensore di casa dopo aver anticipato Luis Diaz è finito ko: i tacchetti dell'avversario sono finiti sulla sua gamba, per un colpo durissimo. Immagini molto forti e probabile frattura di tibia e perone per lo sfortunato giocatore che è stato immediatamente soccorso. L'arbitro richiamato all'utilizzo dell'on-field review dal Var ha deciso di espellere Diaz, dispiaciuto per l'infortunio dell'avversario ma allo stesso tempo incredulo per la decisione del direttore di gara. Il calciatore del Porto ha più volte ribadito l'involontarietà del suo intervento, ma è stato tutto inutile.

Nel frattempo il povero Carmo è stato immediatamente posizionato su una barella, con l'ambulanza che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco. Al momento di abbandonare il campo però, gli autisti del mezzo hanno avuto una serie di problemi con le gomme che hanno iniziato a slittare. A quel punto i giocatori hanno deciso di darsi da fare. Sia quelli del Braga, che il difensore ospite Pepe con grande fair play, hanno spinto l'ambulanza per una scena davvero insolita su un campo da calcio. Missione compiuta, con il veicolo che è poi riuscito ad uscire dal terreno di gioco e a raggiungere dunque l'ospedale.