Grande sorpresa tra i convocati dell’Uruguay: Bielsa ha voluto un attaccante notato tra i dilettanti Tra i convocati dell’Uruguay per l’amichevole contro Costa Rica c’è anche Walter Dominguez. L’attaccante 24enne gioca nel campionato dilettantistico uruguaiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultima follia di Marcelo "Loco" Bielsa è la convocazione nell'Uruguay del 24enne attaccante Walter Dominguez. Nulla di strano se non fosse che il calciatore giochi in una squadra del calcio dilettantistico nazionale. Nello specifico alla Juventud Soriano, squadra del campionato regionale di Soriano in Uruguay, equivalente ai nostri dilettanti. La necessità di convocare Dominguez nasce dal fatto che Bielsa sia stato costretto a rinunciare ai calciatori di Nacional, Penarol, Liverpool, Racing e Danubio impegnati in Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Ma perché proprio Dominguez? Il calciatore in questione è un attaccante capace di segnare in una sola stagione ben 57 gol in 39 partite. Una stagione strepitosa dal punto di vista individuale conclusa con la ciliegina sulla torta del successo della squadra con la conquista della Copa Nacional de Selecciones, che rappresenta il massimo trofeo tra i dilettanti in Uruguay. Dominguez è stato chiamato per affrontare in amichevole la Costa Rica poco prima degli impegni in Copa America dove a questo punto il calciatore spera di prendere parte.

Un sogno cullato da tutti coloro i quali militano nelle categoria non professionistiche. Quello di Dominguez è un momento raro. Difficilmente infatti il Ct di una nazionale prende in considerazione l'idea di convocare un calciatore che milita proprio tra i dilettanti. In questo caso però la continuità realizzativa ha incuriosito anche lo stesso Bielsa che magari anche per la stessa Copa America in programma dal 20 giugno al 14 luglio, potrebbe a questo punto a sorpresa prendere proprio in considerazione l'idea di portarsi anche lo stesso Dominguez.

Inutile dire che il centravanti dello Juventud Soriano abbia accolto con stupore la chiamata da parte della Federazione. "Mi hanno chiamato e sono molto felice – ha spiegato nel corso di un'intervista in cui gli è stato chiesto come avesse reagito alla convocazione – Non me lo aspettavo ed è stata una sorpresa. La verità è che sono molto felice". Ora non resta altro da fare che aspettare di vederlo in campo con l'Uruguay e augurarsi che Bielsa, convinto dalle sue abilità, possa davvero pensare di portarselo in Copa America.