video suggerito

Gotze rompe il silenzio sulla depressione nel mondo del calcio: “Dovremmo fare come Chiellini” Mario Gotze parla della depressione nel mondo del calcio e tira in ballo Giorgio Chellini. Il tedesco sottolinea come l’ex difensore sia un esempio da seguire oggi: “Dovremmo fare come lui”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Gotze ha 32 anni e dopo un periodo di appannamento si è rilanciato nell'Eintracht Francoforte. L'eroe della Germania che col suo gol regalò ai tedeschi la vittoria dei Mondiali 2014 contro l'Argentina in finale, è tornato in Bundesliga nell'estate 2022 dopo alcune stagioni al PSV. Un periodo non proprio positivo per il fantasista tedesco che però ha saputo rialzarsi rimettendosi in carreggiata. Nel corso di un suo intervento, Gotze sul social network LinkedIn, ha parlato dei pericoli di arrendersi quando finisce la carriera di un atleta, nello specifico di un calciatore.

"Molti cadono in depressione – ha ammesso -. E nonostante sia ancora in attività, è chiaro che bisogna essere preparati a uscire dalla bolla calcistica". Il giocatore sottolinea il suo concetto: "La cosa più importante quando appendi gli scarpini al chiodo è evitare di cadere nell'abisso, nel buco nero, questo è il tuo obiettivo". A questo punto il tedesco tira in ballo Giorgio Chiellini che dopo una carriera che non ha di certo bisogno di presentazioni, oggi è dirigente della Juventus, ma non solo: "Lui è l'esempio vivente da seguire".

Chiellini e Gotze avversari durante Italia-Germania di qualche anno fa.

Chiellini si era dapprima laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Torino, nel 2010, e, poi, aveva conseguito, nel 2017, la laurea magistrale in business administration, con la votazione di 110 e lode. Oggi è entrato nella dirigenza della Juventus, dopo l'addio al calcio, con il compito di rappresentare il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Prima ancora Chiellini ha investito nel fondo Mercury/13, coinvolto nello sviluppo del calcio femminile professionistico in Europa nonché proprietario del Como.

Leggi anche Perché Montoya di Temptation Island sta finendo sui social delle squadre di calcio in tutto il mondo

Le parole di Gotze su Chiellini

Insomma, un esempio da seguire per Gotze in riferimento ai calciatori che dopo aver appeso le scarpette al chiodo si sentono spaesati, senza prospettive. "Dovresti cercare di trovare qualcosa che ti appaghi tanto quanto il calcio o almeno qualcosa di simile" ha detto sottolineando perché l'esempio di Chiellini sia quello da seguire. "Apprezzo molto il fatto che Giorgio sia un esempio vivente di come si possa avere successo in altri ambiti senza smettere di giocare e di come riuscirci anche dopo la fine della carriera".