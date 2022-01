Gol e spettacolo tra Barcellona e Real Madrid, finisce 2-3: Ancelotti vola in finale di Supercoppa La semifinale tra Barcellona e Real Madrid è terminata con il punteggio di 2-3 per i Blancos. Al King Fahd International Stadium di Ryad vincono i Blancos che conquistano la finale di Supercoppa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato. La semifinale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid è terminata con il punteggio di 2-3 per i Blancos. Al King Fahd International Stadium di Ryad, la sfida fra la vincitrice dell'ultima Copa Del Rey e la seconda classificata in Liga nella stagione 2020/2021, ha premiato la squadra di Ancelotti. Ci sono voluti i tempi supplementari per premiare la squadra che affronterà una tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid in finale di Supercoppa. Segnano Vinicius, De Jong, Benzema e Ansu Fati. Nei tempi supplementari è di Valverde il gol vittoria.

Il primo tempo termina con i gol di Benzema e De Jong

Nel primo tempo la gara inizia subito con il primo squillo di Benzema che con un destro dal limite vede la sua palla finire di poco fuori. Successivamente è ancora il Real Madrid ad attaccare con Asensio che su assist di Vinicius vede la sua palla finire alta sulla traversa. Il Barcellona reagisce con il colpo di testa di Luuk De Jong ma la palla finsce centrale. Il Barcellona ci riprova sulla sinistra, concludendo l'azione ancora con il colpo di testa di Luuk De Jong: il portiere si distende e fa sua la sfera.

Il Real Madrid reagisce ancora con Benzema che ruba palla in mezzo al campo e si crea lo spazio per servire in verticale Vinicius Jr: il brasiliano corre in area di rigore e trafigge Ter Stegen. Neanche il tempo di esultare per il vantaggio che arriva il pari blaugrana: cross basso di Dembelé dalla sinistra, al limite dell'area piccola Militao spazza via male e così sul rimpallo la palla la colpisce Luuk De Jong che beffa il portiere delle Merengues.

Ansu Fati manda le squadre ai supplementari

Nella ripresa è ancora il Barcellona ad andare vicino al gol con una conclusione al volo respinta dalla difesa del Real. Ma il francese non molla e al 72′ dà inizio a un autentico spettacolo. Suo è infatti il gol mancato che accende definitivamente la gara. Benzema infatti sul capovolgimento di fronte non sbaglia a centro area. Il francese cerca prima di piazzarla col destro, trovando la risposta di Ter Stegen poi Carvajal la rimette in mezzo per Benzema che non sbaglia a centro area. Proprio nel momento migliore dei Blancos però arriva il pareggio del Barcellona. Ansu Fati si libera in area e tutto solo, di testa realizza il gol del pari.

Nei tempi supplementari trionfa il Real

Le due squadre vanno così a giocarsi i tempi supplementari. E mentre Xavi stava cercando si sistemare la squadra, i Blancos si portano in vantaggio per la terza volta: splendida ripartenza guidata da Casemiro e Rodrygo: quest'ultimo passa la palla verso il centro dove Vinicius finta e Valverde, arrivato alle sue spalle, batte con due tocchi Ter Stegen. Nel finale di primo tekpo Busquets calcia bene dai 20 metri, trovando l'opposizione di Courtois: poi sulla respinta Dembelé controlla e calcia da posizione defilata, il portiere mette in angolo. Negli ultimi quindici minuti di partita prima Ansu Fati e poi Rdorygo sprecano l'occasione di pareggiare o di chiudere la partita. Al triplice fischio è così il Real Madrid a festeggiare l'accesso alla finale di Supercoppa.