Barcellona-Real Madrid dove vederla in TV: orario, canale e streaming della Supercoppa di Spagna Barcellona e Real Madrid scendono in campo per la prima semifinale della Supercoppa di Spagna: le probabili formazioni e dove vedere il match in diretta TV e in streaming in Italia.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio spagnolo si sposta in Arabia Saudita per la Supercoppa 2022. L'appuntamento invernale con il nuovo formato del torneo è arrivato e ad aprire le danze sarà il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Le squadre stanno vivendo un momento molto diverso: il catalani stanno provando a risollevarsi con la cura Xavi dopo i problemi degli ultimi mesi mentre i merengues di Carlo Ancelotti viaggiano a vele spiegate in vetta alla Liga e vogliono provare a vincere tutto in questa stagione. Nell'ultimo turno di campionato i blaugrana non sono andati oltre il pareggio in casa del Granada mentre la Casa Blanca ha rifilato un sonoro poker al Valencia.

Ora tutti gli appassionati di calcio spagnolo sposteranno la loro attenzione sul King Fahd International Stadium di Ryad, dove tra il 12 e il 16 gennaio 2022 si disputeranno le semifinali e la fine della Supercoppa di Spagna. È la terza edizione che si gioca con il nuovo formato, che vede protagoniste le due finaliste della Coppa del Re 2020/2021 (Barcellona e Athletic Bilbao) e le prime due classificate della Liga 2020/2021 (Atletico Madrid e Real Madrid). Questa formula prevede che la squadra campione di Spagna in carica affronti una delle due finaliste di Copa del Rey e l'altra finalista della coppa nazionale si giochi il pass per la finale con la seconda classificata del campionato precedente.

Partita: Barcellona-Real Madrid

Quando si gioca: mercoledì 12 gennaio 2022

Dove si gioca: King Fahd International Stadium, Ryad

Orario: 20:00

Canale TV: NOVE

Diretta streaming: NOVE, Discovery+

Competizione: Supercoppa di Spagna

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta TV

Dove vedere in tv Barcellona-Real Madrid? La prima semifinale della Supercoppa di Spagna tra i Culé e i Blancos verrà trasmessa in diretta TV in Italia da NOVE, che ha acquisito i diritti della competizione.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Come vedere la partita in streaming? Il match si potrà seguire anche in streaming sia sul sito di NOVE, dove sarà visibile gratuitamente; che su Discovery+.

A che ora si gioca

Barcellona-Real Madrid si giocherà mercoledì 12 gennaio 2022 al King Fahd International Stadium di Ryad e il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.00 italiane, le 22 in Arabia Saudita.

Supercoppa di Spagna, le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Xavi non cambia il 4-3-3 con Dani Alves, Piqué, Araujo e Jordi Alba davanti a ter Stegen, in mediana Nico Gonzalez, Busquets e Gavi con il tridente che sarà formato da Dembélé, L. de Jong e Jutglà.

Ancelotti farà poche modifiche rispetto alla squadra che ha battuto il Valencia pochi giorni fa: in attacco ci saranno Asensio e Vinicius a supporto di Benzema e in mezzo al campo gli intoccabili Modric, Casemiro e Kroos. Courtois tra i pali con Militao e Alaba al centro della difesa più Vazquez e Mendy sulle corsie laterali.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembélé, L. de Jong, Jutglà. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.