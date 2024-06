Gol di Del Piero su assist di Usain Bolt, è tutto vero: poi il giamaicano si fa malissimo

video suggerito

A Stamford Bridge si è tenuta una partita benefica, un classico di fine stagione, in campo tanti ex grandissimi calciatori e tanti personaggi noti a livello globale, sportivi, ma non solo. Tra i calciatori c'era anche il grande Alessandro Del Piero che ha segnato un gol e lo ha fatto sfruttando un assist perfetto di Usain Bolt, l'uomo più veloce della storia. E quel gol ricorda e non poco quello segnato dall'ex 10 della Juve nella magica semifinale dei Mondiali 2006 Germania-Italia. Poco dopo, però, Bolt ha subito un intervento durissimo da parte dell'attore Danny Dyer, e quel contrasto è costato carissimo all'ex campione dei 100 metri che si è rotto il tendine d'Achille.

Del Piero ripete il gol segnato nella semifinale dei Mondiali 2006

Il match benefico Soccer Aid ha visto tanti grandi campioni tra i protagonisti da Lampard, che ha fatto l'allenatore, a Joe Cole passando per Hazard e Roberto Carlos. C'era pure Alex Del Piero, che ha indossato la maglia numero 10, oltre a Usain Bolt, all'attore Tom Hiddleston e al cantante Robbie Williams, che era uno dei tanti allenatori. Del Piero ha fatto gol, cosa che gli è riuscito divinamente e numerosissime volte in carriera. Il campione fa il movimento giusto, elude i difensori, che se lo perdono, e calciando con il destro insacca, è il gol del momentaneo 2-1.

Una rete che a modo suo è storica, perché stavolta l'assist gliel'ho fatto Usain Bolt in un'azione che ha ricordato quella della semifinale dei Mondiali 2006 Germania-Italia, giocata a Dortmund, nella quale proprio Del Piero andò a rete sfruttando, in quel caso, un assist al bacio di Gilardino.

Usain Bolt si è rotto il tendine d'Achille

Dopo il gol di Del Piero su assist di Bolt si è continuato a giocare, la squadra del team World ha finito per essere sconfitta per 6-3 da quella dell'Inghilterra. Usain Bolt invece ha chiuso malissimo la sua partita, perché ha subito un infortunio e una volta uscito dal campo ha scoperto di essersi rotto il tendine d'Achille. La notizia l'ha data lui stesso, con un post sui social. Nella foto postata si vede un Bolt alquanto rattristato, con le stampelle e il tutore seduto negli spogliatoi.

Bolt ha riportato l'infortunio a causa di un'entrata durissima dell'attore Danny Dyer, che lo ha falciato mentre il giamaicano si involava verso l'area di rigore. L'ex centometrista si è fermato, è caduto, avrebbe voluto continuare a giocare, ma si è dovuto stoppare ed ha lasciato il campo in barella. Un modo pessimo per chiudere una serata che sarebbe dovuto essere – e lo era stata fino a quel momento – bella pure per Bolt.